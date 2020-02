Verkeersdeskundige over Deltaweg: 'Niet de weg moet anders, maar het rijgedrag'

Met Ruud Hornman zijn we over de Deltaweg gereden, vanaf de splitsing met de A58 bij Goes tot de Zeelandbrug. Na afloop zegt de verkeersdeskundige: "Als ik kijk naar de inrichting van de weg dan is die voor mij geen reden om te denken dat hier een onveiligere weg ligt dan menig andere provinciale weg."

Toch gaat het regelmatig mis op de Deltaweg. Vorig jaar augustus nog kwamen meerdere auto's met elkaar in botsing, waarbij zestien mensen gewond raakten onder wie kinderen.

Hornman wijt zulke ongelukken vooral aan het slechte rijgedrag van automobilisten. Mensen ritsen slecht, laten elkaar niet voor gaan en rijden te hard. Wat ook niet meehelpt is dat Zeeland verschillende soorten weggebruikers kent: mensen die in de regio wonen en werken en toeristen.

'Toeristvriendelijk' rijden

"Ik kan me voorstellen dat Zeeland met een behoorlijke aanloop aan toeristen last heeft van mensen die rustig rijden en op het gemakje rondkijken", zegt de verkeersdeskundige. "Ze vertonen gedrag dat de autochtoon als hinderlijk ervaart waardoor die er voorbij wil rijden."

Horman stelt voor om beide partijen via een campagne op te roepen tot meer onderling begrip. Zeeuwen moeten leren 'toeristvriendelijk' te rijden en toeristen moeten beseffen dat er ook mensen wonen en werken in in Zeeland.

De Deltaweg tussen Goes en Noord-Beveland is gevaarlijker dan andere provinciale wegen (foto: Omroep Zeeland)

Vijf Zeeuwse gemeenten - Schouwen-Duiveland, Noord-Beveland, Goes, Borsele en Terneuzen - stuurden in januari een brief naar de Provincie Zeeland waarin zij aandrongen op een versnelde aanpak van de Deltaweg. Zeeland heeft aangegeven dat grootschalige herinrichting van de provinciale weg nog jaren kan duren.

Een weg verbreden om 'm veiliger te maken is een uitnodiging om harder te gaan rijden." Ruud Hornman, verkeersdeskundige

Eerst is namelijk de gevaarlijke Zanddijk bij Yerseke aan de beurt, maar de vijf gemeenten hebben haast. Voor de doorstroming en de veiligheid zijn snel maatregelen nodig als een verbreding van twee naar vier rijstroken en een ongelijkvloerse kruising bij Wilhelminadorp, vinden ze.

Grotesk

Ruud Hornman is daar huiverig voor: "Een weg verbreden om 'm veiliger te maken is een uitnodiging om harder te gaan rijden. Alle snelheidsgerelateerde ongevallen zullen dan mogelijk toenemen." Een weg moet je alleen verbreden als de capaciteit daar om vraagt, vindt hij.

Ook moeilijk- of niet-overrijdbare middenbermen, wat als optie is genoemd, vindt de verkeersexpert 'levensgevaarlijk voor motorrijders' en onhandig als er bijvoorbeeld een ongeluk is gebeurd en de weg tijdelijk wordt versmald. Een ongelijkvloerse kruising in de Deltaweg noemt Hornman ronduit 'grotesk'.

Kleine maatregelen

Campagnes zijn dus de oplossing, vindt Ruud Hornman, een grondige herinrichting van de Deltaweg niet. Wel pleit hij voor kleine maatregelen zoals: trajectcontrole en het benadrukken van het inhaalverbod met extra verkeersborden.

