GGD: 'Het gevoel van angst is misschien wel gevaarlijker dan het coronavirus zelf'

Volgens Hetty Koppenaal, arts infectieziekten bij GGD Zeeland, is het vooral zaak om niet in paniek te raken nu ook in Nederland mensen met corona zijn besmet.

In Zeeland is - voor zover nu bekend - nog niemand besmet met het virus. In Nederland zijn nu twee besmettingen bekend: een man in Tilburg en een vrouw in Diemen.

Koppenaal vindt het jammer dat er zoveel angst is bij mensen, want dat is niet nodig. Als voorbeeld noemt ze mensen die naar opa gaan in het verzorgingshuis. "Dan vragen ze zich af of dat wel kan, want oude mensen kunnen overlijden aan corona, maar ze nemen geen griepprik, terwijl de griep voor opa net zo dodelijk is."

De overheid heeft inmiddels ook al een publieksinformatienummer geopend, 0800-1351. Mensen die vragen hebben over het coronavirus kunnen ook daar terecht.

Het Goes Lyceum heeft katoenen handdoeken in de ban gedaan en wijst ouders en kinderen op extra hygiëne, zoals handen wassen. Kinderopvang Kibeo op de Bevelanden en Schouwen-Duiveland heeft een bericht op de website geplaatst wat voor maatregelen er genomen zijn om besmetting te voorkomen en wat voor maatregelen ouders zelf kunnen nemen.

De protestantse kerken hebben kerkbezoekers gevraagd terughoudend te zijn met handen schudden en met betrekking tot het Avondmaal wordt aangeraden niet te drinken uit één gezamenlijke beker, maar een andere vorm te kiezen.

De GGD-arts raadt mensen aan goed hun handen te wassen, minstens twintig seconden, en te niezen in een zakdoek. Hoe je goed je handen wast laat deze GGD-arts zien.