Morgen jarig? Schrikkeldag is de schuld van Paulus van Middelburg

De nieuwe kalender werd de Gregoriaanse kalender genoemd. Daarvoor werd er gebruik gemaakt van de Juliaanse kalender, opgesteld door het Romeinse Rijk.

Foute berekening

Na oneindig veel berekeningen van zowel Copernicus als Van Middelburg, bleek de Juliaanse kalender niet te kloppen. In die kalender bestaat een jaar namelijk uit 365 dagen en 6 uur. Zo lang zou de aarde er over doen om rond de zon heen te draaien. Maar, volgens de nieuwe berekeningen van de geleerden doet de aarde hier 365 dagen, 5 uur, 49 minuten en 12 seconden over. Ongeveer tien minuutjes korter dus!

Verschuiving van seizoenen

Door de foute berekeningen voor de Juliaanse kalender, schoven de seizoenen op. De Juliaanse datum loopt per duizend jaar ongeveer 7,8 dagen achter op de zon en op onze huidige kalender en die achterstand zou alleen maar groter worden.

Op een gegeven moment zou het met de Juliaanse kalender in juli winter worden en in december zomer. Van Middelburg en Copernicus gingen in opdracht van het Vaticaan daarom aan de slag met het opstellen van een nieuwe kalender.

Schrikkeldag ter compensatie

Om de seizoenen toch op hun plaats te houden en het tien minuten verschil tussen de kalenders te compenseren, moest er volgens de berekeningen van de geleerden één keer in de vier jaar een dag in het jaar bij komen: een schrikkeldag, oftewel: 29 februari.

Door deze ingevoerde extra dag, werd het totale tekort aan tijd gecompenseerd en bleven de seizoenen op hun plek. Deze kalender noemt men de Gregoriaanse kalender en de berekeningen worden nog steeds gebruikt.

De aarde in het zonnestelsel. (foto: Omroep Zeeland)

Bij de invoering van de nieuwe kalender werden 10 datums overgeslagen om het begin van de lente terug te brengen naar 21 maart. De weekdagen liepen zonder onderbreking door: op donderdag 4 oktober 1582 volgde vrijdag 15 oktober 1582. Spanje, Portugal en Polen waren de eerste landen die de nieuwe kalender invoerden.

Vernoemd naar paus

De Gregoriaanse kalender is vernoemd naar paus Gregorius XIII en werd in 1582 afgekondigd. De kalender wordt in bijna alle landen op de wereld gebruikt. Slechts een paar landen gebruiken meerdere kalenders of een totaal andere kalender dan de Gregoriaanse. Hier zie je welke landen dat zijn.

Mocht je dus de verantwoordelijke zoeken voor het feit dat je maar één keer in de vier jaar jarig bent? Paulus van Middelburg.