Hoe kwam de Zeelandbrug, destijds de langste brug van Europa, tot stand?

(foto: Jeannette de Vlieger-Witte)

"Mijn docu gaat vooral over de modernisering van de Zeeuwse economie in de jaren vijftig, zestig en begin jaren zeventig en de rol die de Zeelandbrug hierbij speelde", vertelt Peter Huijsman. "

Oosterscheldebrug

Zeeland kwam slecht uit de oorlog, de werkloosheid steeg en mensen gingen weg. Er moest wat gebeuren. Het toverwoord was industrialisatie en daar heb je verbindingen voor nodig. En die kwamen er met de Deltawerken, maar er ontbrak een schakel bij de Oosterschelde. En toen heeft de provincie de brug gebouwd met geleend geld. De Zeelandbrug, die eerst Oosterscheldebrug heette, gaf de economie in centraal Zeeland een boost."

Luister hier naar het uitgebreide gesprek met Peter Huijsman:

Peter Huijsman: er zijn geen boeken over dit onderwerp

In 1963 werd begonnen met de bouw van de Oosterscheldebrug, zoals de brug tijdens de bouw en de eerste anderhalf jaar van haar bestaan heette. Koningin Juliana opende de brug op 15 december 1965. De veerboot Koningin Emma, die voer tussen Kats en Zierikzee, voer de dag voor de opening voor het laatst heen en weer tussen Kats en Zierikzee. Na de opening is deze veerverbinding overbodig geworden.

Weetjes

De brug heeft 54 pijlers en deze staan op 95 meter van elkaar vandaan. De totale lengte van de brug is vijf kilometer. Tot 1972 was het de langste brug van Europa, maar die plek werd in 1972 ingenomen door de Olanbrug in Zweden.

De doorvaarthoogte is dertien meter en bij laag water zelfs bijna zestien meter. En staat de brug open, dan is het of vijf minuten over het hele uur of vijf minuten over het halve uur, want de brug gaat twee keer per uur op die tijden open.

Zeelandbrug (foto: oz)

De provincie leende het geld om de kosten van de bouw van de Zeelandbrug te kunnen betalen. Om de lening terug te kunnen betalen, besloot de provincie om tol te heffen voor elke keer dat de brug gebruikt werd. In 1989 was de brug afbetaald, maar de provincie knoopte er nog vier jaar tol achteraan om zo een onderhoudsbuffer te hebben voor de brug. De brug kreeg bij haar 50-jarig bestaan ook de status van Rijksmonument.

De documentaire De langste Brug van Peter Huijsman is zondag te zien bij Omroep Zeeland. Hij wordt uitgezonden om 12.00 uur, 16.00 uur, 20.30 uur en 22.00 uur in ZeeDoc. Deze zondagse reeks documentaires over Zeeland wordt uitgezonden in het kader van het 30-jarig bestaan van de omroep.

