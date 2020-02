Buschauffeur gewond bij ruzie met passagiers in Hulst

Politieauto's (foto: ANP)

Het steekincident gebeurde rond 18.15 uur plaats op de Zandstraat. De aanleiding is nog onbekend. De politie meldt dat de chauffeur een snijwond opliep in zijn bovenlichaam en nu in het ziekenhuis ligt. Vermoedelijk heeft een van de drie verdachten bij de ruzie in de bus een mes gebruikt.

Signalement

Bij de drie voortvluchtige verdachten gaat het om twee mannen of jongens en één meisje. Hun signalement is verspreid via Burgernet. Aangezien de drie in een bus zaten die richting België reed, houdt de politie er rekening mee dat het om Belgen gaat.

Het voortvluchtige meisje is ongeveer 1,60 meter lang en heeft lang blond haar. Ze had op het moment van het conflict een zwarte jas aan, ze droeg een beige-bruine regenbroek en een sjaal.

Niet zelf benaderen

De andere twee verdachten zijn 16 tot 18 jaar oud, ongeveer 1,70 meter lang en ze droegen donkere kleding. Ze hadden een joggingbroek aan en een kledingstuk met een zwarte capuchon. Iedereen die de verdachten ziet, wordt verzocht te bellen met 112 en vooral de verdachten niet zelf te benaderen. Ze kunnen gevaarlijk zijn.

De politie meldt de gewonde buschauffeur nog niet gesproken te hebben. Dat gebeurt na de nodige onderzoeken in het ziekenhuis. Morgen volgt meer informatie, meldt de politie op Twitter.