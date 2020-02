GOES blijft voor zevende keer ongeslagen

Remon de Vlieger zet de 1-1 op het scorebord (foto: René van der Vliet)

Bij GOES keerde Mart de Kroo terug na een weekje wintersport, wel moesten de Goesenaren het doen zonder Sherief Tawfik en Jop Dekker. Omdat beoogd reservekeeper Merlijn Swennen deze week vader is geworden ontbrak hij ook in Friesland, waardoor Eikenhout het voor de tweede week op rij geen tweede doelman meenam.

Vroege achterstand

GOES keek al snel tegen een achterstand aan. Sam Crowther werd in de achtste minuut vanaf rechts aangespeeld en draaide knap weg bij zijn bewaker waarna hij Meulmeester kansloos liet. Na de verrassende voorsprong van de thuisploeg leek GOES wakker geschud en kreeg het enkele grote kansen. Vanaf de rand van het strafschopgebied haalde Steve Schalkwijk uit, maar zijn schot raakte de paal en stuitte terug het veld in. Een paar minuten later leek Remon de Vlieger de stand op 1-1 te brengen nadat Schalkwijk de bal breed legde op de meegelopen linkshalf. De grensrechter had zijn vlag echter opgestoken en de goal werd afgekeurd wegens buitenspel.

Na een half uur kreeg Schalkwijk een uitgelezen kans op aangeven van Nguyen, die hem één op één met de Friese doelman Van der Dam zette. De keeper bracht redding met zijn voet en hield ONS Sneek de eerste helft op de been.

Alsnog doelpunt de Vlieger

In de tweede helft bleven de Goesenaren aandringen. Hiep Nguyen loste vlak na rust al een waarschuwingsschot dat nipt over ging, maar het was Remon de Vlieger in de zestigste minuut alsnog zijn doelpunt mocht maken. Ook hier werd was er appèl voor buitenspel, deze keer bleef de vlag terecht omlaag; De Vlieger frommelde de bal in het net en gaf het dominerende GOES hoop op meer. De thuisploeg legde zich meer toe op de verdediging en trok amper nog de middellijn over, waardoor het de Goesenaren niet lukte om nog grote kansen te creëren. Schalkwijk, Wissel en Bank kwamen nog tot doelpogingen, maar een treffer zat er niet meer in.

In de strijd om de tweede periodetitel loopt GOES wel een punt uit op Barendrecht, dat verloor bij FC Lisse.

Scoreverloop

1-0 Sam Crowther (8)

1-1 Remon de Vlieger (60)

Opstelling GOES

Brian Meulmeester, Jelle Klap, Jarreau Manuhuwa, Jesse Bank, Ralph de Kok, Ruben Hollemans, Tim de Winter (Mart de Kroo/74), Remon de Vlieger, Hiep Nguyen, Daniël Wissel, Steve Schalkwijk