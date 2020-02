Minder paarden bij straô Noordwelle vanwege slechte weer

Het evenement had meer last van het slechte weer. Zo werd de route iets ingekort en was de muzikale omlijsting bij terugkomst in Noordwelle afgelast. Aan het enthousiasme bij de aanwezige ruiters en hun publiek lag het niet. "De straô is in de winter en heb je dat. In de zomer is er geen strand dus het is niet anders. We hebben er een mooi feest van gemaakt," aldus Hugo Bos van de organisatie.

'We moeten hier trots op zijn'

Ook burgemeester Rabelink blonk van trots nadat de regen was opgehouden. "Dit is immaterieel erfgoed. Iedere straô is weer anders. Ik merk een hoop enthousiasme bij de ruiters maar ook bij de mensen van Schouwen-Duiveland. We moeten hier trots op zijn."

De straô is een jaarlijks terugkerend dorpsfeest op Schouwen-Duiveland waarbij de voeten van de paarden in de zee worden "gewassen". De dorpen aan de westkant van het eiland hebben allemaal hun eigen straô. Twee weken terug, acht weken voor Pasen, was Renesse als eerste aan de beurt. Vorige week was het te doen in Burgh-Haamstede en vandaag dus in Noordwelle. Scharendijke, Ellemeet en Serooskerke volgen de komende weken.

Slecht weer tijdens de straô in Noordwelle (foto: Omroep Zeeland)

Maandag is er een uitgebreid verslag op tv te zien van de straô in Noordwelle na Zeeland Nu in het programma Evenement van de Week.