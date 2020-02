Dankzij de storm heeft Lewedorp de grootste optocht ooit

Het was nog even billenknijpen voor de organisatie. De optocht zou eigenlijk om half twee beginnen, maar precies op dat moment werden harde windstoten voorspeld. Even werd overwogen de optocht nog een keer af te blazen.

Maar zoals voorspeld ging de wind liggen en kon het feestje -een week later dan gepland- doorgaan. Na de start staat prins Marcel stralend langs de kant. "Het waait nog steeds een beetje en voor de veiligheid zijn er een aantal koppen niet op de wagens gegaan. Maar het ziet er geweld uit, ik ben een tevreden man, een tevreden prins!"

De optocht in Lewedorp was dankzij de storm groter dan ooit (foto: Omroep Zeeland)

Uiteindelijk is het de grootste optocht ooit in Lewedorp, omdat er ook wagens uit De Pikpot (Kwadendamme) en Paerehat ('s-Heerenhoek) bij waren. Een vrouw uit 's-Heerenhoek loopt vrolijk hupsend mee. "Vorige week moesten we de taart van onze wagen af halen, het dak eraf halen. Het ging echt niet. Maar nu hadden we zoiets van: we gaan meedoen. En het lukte en het is ook nog heel mooi weer!"

Het is hier nog nooit zo mooi geweest én zo groot geweest qua optocht als dit jaar. En dat hebben we allemaal te danken aan de wind."" prins Marcel

Prins Marcel is trots op Lewedorp. Toen de wagens vanochtend aankwamen, zijn ze ondergebracht bij boeren, om ze te beschermen tegen de harde wind en de regen. Volgens hem past die saamhorigheid bij Lewedorp. Tijdens de optocht loopt de prins mee in de polonaise en staat continu van oor tot oor te grijnzen. "Dit is het 43e jaar hier, mijn vierde jaar als prins. Het is hier nog nooit zo mooi geweest én zo groot geweest qua optocht als dit jaar. En dat hebben we allemaal te danken aan de wind."

