Carnavalsoptocht Ossenisse gaat door, maar begint later

Carnaval Ossenisse (foto: Hans Rademakers)

Het startsein klinkt vanmiddag niet om half drie maar om drie uur onderaan de Zeedijk bij Zeedorp. Vandaar trekt de stoet over de Lageweg naar en door Ossenisse. Er worden vijftien grote wagens aan de start verwacht, waarvan de meeste uit Kloosterzande en Graauw. Ook is vanmiddag een groot aantal loopgroepen te zien.

Harde wind

Even zag het ernaar uit dat de harde wind ook in Ossenisse roet in het eten zou gooien. Vorig weekeind moesten in verschillende dorpen in Zeeland de tochten met grote praalwagens vanwege storm en harde windvlagen worden afgeblazen. Sommige daarvan zijn uitgesteld en gaan de komende tijd alsnog de weg op. Zo was er zaterdag in Lewedorp een uitgestelde optocht waaraan de wagens van 's-Heerenhoek en Kwadendamme meededen.

De carnavalsoptocht in Ossenisse is altijd een verhaal apart. In het 339 inwoners tellende dorp wordt carnaval altijd een week later gevierd dan in de rest van Zeeland. Dat biedt wagenbouwers uit heel oost-Zeeuws-Vlaanderen de gelegenheid om hun pronkstukken een week na de tocht in hun eigen dorp nog eens voor een groot publiek te laten zien. Daardoor is de carnavalsstoet van de Snis doorgaans de grootste van Zeeland.

Lees ook: