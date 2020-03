Actie om duizenden kilo's prei niet verloren te laten gaan

Een boer in Sirjansland ziet het niet zitten om zijn groente met verlies te verkopen. Hij heeft besloten om zijn duizenden kilo's aan prei om te ploegen. Maar daar steekt Remco Flikweert een stokje voor: "Bij de gedachte alleen al springen de tranen me in de ogen."

"De prijs is heel slecht omdat er zoveel aanbod is", aldus Flikweert. "De boer krijgt lokaal bij de groenteboer de kostprijs en bij de groothandel nog minder. Het gaat me zeer aan het hart, want het zijn hartstikke mooie preien. Mensen kopen deze prei normaal in de supermarkt. Ik denk dat ze het met me eens zijn dat het zonde is als we dit op het land moeten laten liggen, terwijl het gewoon goed voedsel is."

Duizenden kilo's tomaten

Remco Flikweert zet zich al langer in tegen voedselverspilling. Zo redde hij drie jaar geleden duizenden kilo's tomaten die anders in de prullenbak zouden verdwijnen. "Ik ben al een paar jaar bezig om het voedselverspillingsprobleem op de kaart te krijgen. Dit is weer een typisch voorbeeld van marktwerking, die dagelijks plaatsvindt, wat gewoon niet klopt. De boer heeft hier zijn best voor gedaan, het ingezaaid, onderhouden en nu moet hij ook met lede ogen aanzien dat hij niet al zijn prei kwijt kan."

Remco Flikweert bij het veld met preien van de boer (foto: Omroep Zeeland)

Misschien wel de bekendste van alle geredde groente en fruit zijn de kleine pruimen van boer Kees Hamelink uit Wemeldinge. In de zomer van 2018 kreeg hij zestigduizend kilo niet verkocht aan de supermarkten, omdat ze niet aan de eisen van de consument zouden voldoen. Wat volgde was een kettingreactie: Het liep storm bij de winkel op het erf, er was landelijke media-aandacht en bedrijf Potverdorie! maakte een speciale jam van de pruimen. Binnen een mum van tijd was boer Kees van zijn pruimen af.

Buitenbeentjes

De actie zorgde destijds ook voor veel verontwaardiging. Waar de supermarkten zeiden dat de consument liever gaaf fruit en groente wil zonder plekjes en van een bepaalde maat, gaven diezelfde consumenten juist aan dat het ze niets uitmaakt als groente en fruit er net even anders uitziet. Er volgden campagnes, met onder meer speciale schappen met foto's van boeren en een categorie 'buitenbeentjes' als gevolg.

Het veld met preien van de boer in Sirjansland (foto: Omroep Zeeland)

Flikweert gaat ervan uit dat de preien uit Sirjansland ook verkocht zullen worden op de speciale actiedag, aanstaande zaterdag. "We gaan het zeker redden! Ik ben er sterk van overtuigd dat we die prei wél verkocht krijgen. We gaan op verschillende plekken in Zeeland de prei aanbieden. Dan krijg je voor een supergoede prijs, supergoede prei."

