Vlissingen haakt aan bij de subtop na zege op Spartaan'20

Vlissingen begon gelijk goed aan de wedstrijd, want binnen een minuut na de aftrap stond de ploeg van trainer Kevin Hollander al op een 1-0 voorsprong. Het was Etienne Mallie die scoorde voor de rood-witten. Drie minuten later moest doelman Matthew Lentink redding brengen op een schot van Shayron Curiel en voorkwam daarmee de gelijkmaker. Na een leuke openingsfase kreeg Spartaan'20 steeds meer het heft in handen en dat resulteerde na een half uur spelen in de gelijkmaker door Raygivano Dompig na een goede combinatie. Gescoord werd er niet meer in de eerste helft waardoor de ploegen met een 1-1 stand de kleedkamers opzochten.

Mallie

De tweede helft begon net als de eerste helft met een snel doelpunt. En opnieuw was het Etienne Mallie die scoorde. Ditmaal uit een corner die genomen werd door Collin van den Berg. Tien minuten later kreeg Vlissingen de kans op de 3-1 toen Josimar Pattinama uit een goede voorzet van Mourad Azzanagui op doel kon koppen, maar keeper Kortstam kon de bal maar net wegwerken. Vlissingen bleef jacht maken op de 3-1 toen Mourad Azzanagui de bal van Josimar Pattinama kreeg, maar hij liep stuk op de keeper. Een minuut of vijf later besliste Collin van den Berg de wedstrijd, toen hij een corner rechtstreeks tot doelpunt promoveerde.

Het werd ook nog 4-1 toen Josimar Pattinama uit een voorzet van Azzanagui wist te scoren. Daarmee bepaalde hij de eindstand.

Door de overwinning klimt Vlissingen van de zevende naar de vierde plaats op de ranglijst met zes punten achterstand op koploper TOGB.

Scoreverloop

1-0 Etienne Mallie (1)

1-1 Raygivano Dompig (31)

2-1 Etienne Mallie (47)

3-1 Collin van den Berg (81)

4-1 Josimar Pattinama (84)

Opstelling Vlissingen

Matthew Lentink, Jiri van den Hemel, Josimar Pattinama, Shannon Braafhart, Renzo Roemeratoe,Vjeko Krezo,Menancio Weeda,Etienne Mallie,Mourad Azzanagi (Hoessein Bouzambou/85), Gino Zuppelli (Collin van den Berg/33),Thomas de Rijke