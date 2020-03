Sterren kijken bij de sterrenwacht: 'Dit is het mooiste dat ik ooit heb gezien'

Beide avonden was het druk. Jong en oud maakte van de gelegenheid gebruik om meer te weten te komen over de planeten en de sterren. De weersomstandigheden waren vooral zaterdag gunstig: met een heldere hemel was de (halve) planeet Venus goed te zien.

Dat één van de Sterrenkijkdagen net valt op schrikkeldag is toeval, maar wel een leuk extraatje, volgens Rijk-Jan Koppejan van de Sterrenwacht in Middelburg. Er werd voor de gelegenheid een speciale lezing gehouden over het schrikkeljaar. "In 8228 hebben we zelfs een 30 februari", aldus een vrijwilliger tegen het geïnteresseerde publiek.

Mark kijkt naar de maan (foto: Omroep Zeeland)

Niet alleen in Middelburg kon er naar de hemel getuurd worden. Tientallen sterrenwachten openden dit weekend hun deuren. Het was dit jaar de 44e editie.