Zelfs in Zeeuwse kerken gaat het over het coronavirus

In Nederland zijn op het moment van schrijven zeker tien mensen besmet met het virus. In Frankrijk zijn ruim honderd besmettingen, Italië telt er 1128 en in China, waar het virus is ontdekt, zijn al bijna 80.000 besmettingen gemeld. De predikant staat er tijdens het gebed bij stil. "Deze zondag bidden we in het bijzonder voor mensen die getroffen zijn door het coronavirus. In landen ver weg, maar ook dichtbij in ons eigen land."

Nog wat te vroeg

Bij de kerkdienst in Nieuwdorp zijn de meeste bezoekers nuchter. "Ik vind het wel goed dat we nu geen handen schudden, het is een maatregel die je helpen kan", aldus mevrouw Polderdijk. Adrie Rottier is wat sceptischer, hij vindt het nog te vroeg om al te stoppen met handen schudden. "Ik heb er begrip voor, maar ik vind het nog wel wat te vroeg. Ik denk dat iedereen hier mekaar nog wel de hand durft te geven."

In de protestantse kerk zijn maatregelen genomen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen (foto: Omroep Zeeland)

Naast het handen schudden adviseert de kerk ook om niet uit dezelfde beker te drinken bij het kerkelijk avondmaal. Dat zou betekenen dat ieder zijn eigen bekertje krijgt. "Dat doet voor mij wel wat af aan de beleving", aldus predikant Van der Maas. "Niet alleen het handen schudden, ik hecht ook wel aan die ene beker bij het avondmaal." Toch blijft hij realistisch: "Het is een afweging die je maakt. Als dit nu op dit moment van belang is, moet je er ook niet al te dramatisch over doen." Van der Maas stipt ook aan dat bij de SARS-uitbraak dezelfde maatregelen zijn genomen.

Wel wat zorgen

De bezoekers relativeren het risico op het virus ook, zoals Henk Huige: "Aan de ene kant maak ik me zorgen, aan de andere kant ontstaat paniek, ook door de pers, we overdrijven wel eens te veel." "Zorgen heb ik nog niet, maar het is toch een beetje beangstigen. Het komt toch wel dichtbij nu."