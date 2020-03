'Zonder Salar Azimi had hier geen voetbal meer geweest'

"Zonder Azimi had hier geen voetbal meer geweest", zegt Manu, één van de trouwste fans die altijd op de tribune in het Belgische deel van Limburg te vinden is. Een andere supporter, Bjorn, heeft ook alleen goede woorden over voor de in Iran geboren Azimi. "Hij is gedreven en heel anders dan de andere voorzitters die hier zijn geweest. Geen kwaad woord over hem."

Vanachter de presidentstafel, waar Azimi zit met de door hem uitgenodigde gasten, kan je zien dat hij het uitstekend naar zijn zit heeft als president van Patro Eisden. Anderhalf jaar geleden was de traditionele mijnwerkersclub op sterven na dood. De vorige voorzitter liet de club achter met meer dan een miljoen euro aan schuld. "Het was en is hard werken om hier weer iets neer te zetten", zegt Azimi daarover. "Maar we hebben een plan: we willen binnen zeven jaar terugkeren naar de eredivisie van België. Dat zou betekenen dat we om de twee jaar moeten promoveren."

Patro Eisden komt uit Maasmechelen een dorp in Belgisch Limburg waar de kolenmijnen centraal stonden totdat ze gesloten werden. Met het sluiten van die mijnen begon ook de teloorgang van Patro Eisden. De mijnwerkersclub heeft een aardige geschiedenis en kwam in het seizoen 1959-1960 zelfs uit op het hoogste niveau van België. Maar het speelde in de vorige eeuw vooral op het tweede profniveau.

Dat Azimi zijn woorden geen loze beloftes zijn, blijkt uit het feit dat hij naast de schulden wegwerkt ook denkt aan de toekomst van de club. Zo heeft hij een jeugdcomplex laten bouwen en zit het restaurant elke thuiswedstrijd vol met supporters en belangstellenden die een vorkje mee prikken bij het VIP-diner, wat ook weer geld oplevert.

Superstart

Vorig seizoen beleefde het Patro Eisden van Azimi een superstart. In de tweede klasse voor amateurs pakte de club uit Maasmechelen de titel en wist het meteen te promoveren naar de hoogste amateurklasse van België. En ook dit jaar gaat het goed. Azimi doet met Patro Eisden mee om de bovenste vier plekken. De top-vier speelt na de reguliere competitie een eindronde om te bepalen wie er promoveert naar het profvoetbal.

Salar Azimi bedankt de fans van Patro Eisden na afloop van de wedstrijd (foto: Omroep Zeeland)

Zaterdagavond gaat het even wat minder in het het Patrostadion. La Louvière, de nummer dertien van de ranglijst, blijkt een stugge tegenstander voor Patro Eisden. Het wordt 1-1 en daardoor zakt de club van Azimi voorlopig uit de top-vier. "Ik ben een winnaar en als we niet winnen dan ben ik pissed-off", zegt Azimi. "De rit van Aardenburg naar hier is twee uur rijden. Als we winnen dan lijkt die terugrit maar twee minuten te duren en anders twintig uur. Dus je weet hoe lang dat vanavond gaat duren."