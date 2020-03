Zeeland is het veiligst, minder slachtoffers van misdrijven

Zeeland is de veiligste provincie, blijkt uit de Veiligheidsmonitor 2019 (foto: ANP)

Noord-Holland (17 procent slachtoffer) en Utrecht (15) procent zijn qua veiligheid de slechtste provincies van Nederland. Er zijn voor deze cijfers landelijk 135.000 mensen geënquêteerd.

Daling

Naast de daling van het aantal slachtoffers van criminaliteit is er ook sprake van een voortdurende daling van onveiligheidsgevoelens. Daarin is Zeeland niet uniek. Ook in de andere Nederlandse provincies voelt men zich steeds veiliger.

In onderstaande grafiek zijn de onveiligheidsgevoelens van Nederland en Zeeland met elkaar vergeleken. Omroep Zeeland heeft ook naar de angst voor inbraken gekeken en naar het signaleren van 'respectloos gedrag' op straat.

In het afgelopen jaar voelde zich 27 procent van de Zeeuwen zich 'wel eens of vaak' onveilig. In 2013 was dat nog 33 procent. Een vergelijkbare daling laat ook de rest van Nederland zien: van 39 procent in 2013 naar 33 procent in 2019. De concrete angst dat er ingebroken zal worden in de eigen woning is in Zeeland in die periode gedaald van 9 naar 6 procent. In Nederland als geheel van 12 naar 8 procent.

Slachtofferschap

Bovenstaande dalingscijfers zijn gebaseerd op wat het publiek zelf bij het invullen van de enquête ervan vindt. Het CBS heeft ook gekeken naar 'echt' slachtofferschap. Dat wil zeggen hoe vaak er aangifte wordt gedaan van criminaliteit. Ten opzichte van 2012 is het aantal slachtoffers in Zeeland met 31 procent gedaald.

Dat laatste kan ook liggen aan de nieuwe manier van registreren door de politie. Aan de hand van een groot onderzoek stelde het opinieblad De Groene Amsterdammer vorig jaar dat de Nederlandse politie-leiding de eigen registratie bewust manipuleert om de cijfers omlaag te krijgen.

Vrijwilligers tuinieren in een Goese wijk (foto: Omroep Zeeland)

Zeeuwen voelen zich het veiligst en dat hangt ook samen met hun mening over hun eigen buurt. Die in Zeeland zijn volgens de enquête ongeveer fijnst om in te wonen. "Ik ben zeer tevreden over de leefbaarheid van mijn buurt" zegt 44,4 procent van de Zeeuwen, samen met de inwoners van Overijssel het hoogste percentage van Nederland.

Weinig verloedering

Er is kennelijk weinig verloedering in Zeeuwse buurten. Zeeland scoort het laagst van heel Nederland als het gaat om kapot straatmeubilair en bekladde muren. Daar komt bij: in Zeeuwse buurten ondervind je de minste overlast van dronken of anderszins vervelende mensen op straat, of in het bijzonder van rondhangende jongeren.

Ook is de sociale samenhang erg groot. Op de vraag "Bent u tevreden met de samenstelling van de bevolking in uw buurt?" zegt 73,0 procent van de Zeeuwen 'ja', het hoogste van Nederland.

Hondenpoep

Minder positief zijn de Zeeuwen over hondenpoep op straat in hun buurt. Van alle Zeeuwen signaleert 67,4 procent honden-uitwerpselen in de buurt. Dat is een hoger percentage dan het landelijk gemiddelde. Alleen in Friesland en Limburg komt het méér voor.

Criminaliteit via internet of mobiele telefoons ('cybercrime') laat in ons land wél een lichte toename zien. Zeker in de rest van Nederland. Het aantal slachtoffers van koopfraude (de betaling is wel gedaan maar de koper ontvangt zijn bestelling niet) is buiten Zeeland toegenomen van 3,7 per inwoners naar 5,2. Zeeland had een piek in 2017 in koopfraude van 5,2 slachtoffers, maar die is inmiddels (2019) gezakt naar 4,7.

Lichte toename verkoopfraude

Andersom, verkoopfraude (de spullen zijn wel geleverd door de verkoper maar de koper betaalt niet) komt veel minder vaak voor in Nederland en Zeeland, maar laat wel een zeer lichte toename zien.