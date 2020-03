Broer slachtoffer Kasteelstraat in rechtbank aangehouden

Rechtbank in Middelburg (foto: ANP)

De advocaat van een van de verdachten (een 23-jarige vrouw uit Vlissingen) had bij de rechtbank gemeld dat zijn cliënt en hij worden bedreigd. De officier van justitie zei daarop dat het onderzoek naar de bedreigingen loopt.

Opgepakt in de rechtbank

Dat het onderzoek vordert, werd niet veel later duidelijk toen de broer van het slachtoffer door de politie werd aangehouden in de rechtbank. De broer was met zijn vader meegekomen naar de rechtbank om de zitting te volgen. Ook zou hij voor zijn vader als tolk optreden om de zitting naar het Somalisch te vertalen. Een professionele tolk nam die taak snel over. Tijdens een schorsing van de zitting werd de broer aangehouden.

De rechtszaak was al aan zijn zesde voorbereidende zitting toe en is klaar om inhoudelijk behandeld te worden. De onderzoeken naar de dodelijke steekpartij in de Vlissingse Kasteelstraat zijn wel af. Bij de voorbereidende zitting, of pro-formazitting, waren geen verdachten of advocaten aanwezig.

Wat gebeurde er op Tweede Kerstdag in de Kasteelstraat? In de nacht van Eerste op Tweede Kerstdag 2018 liep een gezellig samenzijn in een woning aan de Kasteelstraat in Vlissingen compleet uit de hand. Vier mensen waren aanwezig, alle vier gebruikten ze drank en drugs. De stemming sloeg om toen een 25-jarige Goesenaar en een 23-jarige vrouw uit Vlissingen ruzie kregen, waarbij de vrouw een mes getrokken zou hebben. Het latere slachtoffer van 28 jaar oud suste de ruzie. Daarna kreeg de vrouw ruzie met een 17-jarige jongen. Ook daar sprong het slachtoffer tussen. Vervolgens zou de minderjarige jongen het mes hebben afgepakt van de vrouw en de 28-jarige man in zijn buik gestoken hebben. Op de handen van de 17-jarige werd bloed gevonden. Het 28-jarige slachtoffer werd zwaargewond op straat gevonden en overleed diezelfde nacht. De 17-jarige jongen houdt vol onschuldig te zijn. Wel geeft hij toe dat hij boos was op het slachtoffer en dat er 'vuisten zijn gevallen'. Volgens zijn verklaring heeft hij geen mes gezien, laat staan vastgehad. Hij weet niet hoe het kan dat zijn bloed op het mes zat.

De zaak van de 17-jarige verdachte komt voor de jeugdrechter en wordt achter gesloten duren behandeld. De verdachte zit al een jaar en twee maanden in voorarrest.

Twee jaar jeugddetentie is een gangbare straf in vergelijkbare gevallen, dus het Openbaar Ministerie (OM) drong er bij de rechtbank op aan dat de zaak snel voor moet komen. Ook liet het OM weten voor deze verdachte een PIJ-maatregelen te gaan vragen. Dat is een behandeling voor jeugdigen die overeenkomsten heeft met TBS.

Dodelijke steekpartij Kasteelstraat Vlissingen (foto: Omroep Zeeland)

Wanneer verder?

Wanneer de zaak verder gaat, is op dit moment nog niet duidelijk. De Middelburgse rechtbank leek alles in het werk te willen stellen om in april inhoudelijk naar de zaak van de minderjarige verdachte en de zaak van de twee meerderjarigen te kunnen kijken. Dat lijkt niet te gaan lukken omdat de vader van het slachtoffer dan de zaak niet bij kan wonen. Hij heeft tot nu toe nog geen zaak gemist en daar lijkt de rechtbank rekening mee te willen houden.

Op 19 mei kan de rechtbank dan verder met de zaak, maar dan is er niet genoeg zittingstijd om inhoudelijk naar de zaak te kijken.

