Minister Sigrid Kaag houdt Van Randwijklezing in Vlissingen

Minister Sigrid Kaag spreekt op 5 mei in Vlissingen de H.M. van Randwijklezing uit (foto: ANP Foto)

Kaag werkte voordat ze minister werd voor de Verenigde Naties, waar ze verschillende functies bekleedde. Zij was onder andere directeur Midden-Oosten/Noord-Afrika voor Unicef. In 2013 en 2014 leidde zij de ontwapeningsmissie die leidde tot de vernietiging van de chemische wapens in Syrië. Voor dit laatste werk is zij persoonlijk bedankt door oud-president Barack Obama van de Verenigde Staten.

H.M. van Randwijk

De lezing wordt sinds 1993 gehouden en is sinds 2005 onderdeel van het Bevrijdingsfestival Zeeland. In de lezing staan vrijheid en verdraagzaamheid centraal. De lezing is vernoemd naar schrijver, journalist en verzetsheld H.M. van Randwijk die in 1966 overleed.

Vorige sprekers waren prinses Mabel, Max van der Stoel, Peter Vandermeersch en vorig jaar Lilian Gonçalves. Net als vorig jaar wordt de lezing live uitgezonden door Omroep Zeeland.