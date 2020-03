Brouwerseiland 2.0: Aannemer wil gebreken in plan herstellen

Animatie van hoe de eilandjes van Brouwerseiland eruit zouden komen te zien (foto: Projectbureau Zeelenberg )

Brouwerseiland moest een huisjespark van ruim 300 luxe vakantiewoningen op opgespoten eilandjes in het Grevelingenmeer worden. De Raad van State besloot april vorig jaar dat het plan in z'n oorspronkelijke vorm niet door kon gaan omdat er nog te veel vragen onbeantwoord bleven. Zo was bijvoorbeeld de invloed van de eilanden op het surfgebied nog niet duidelijk en bestond de vrees dat het project de Natura 2000-gebieden in de omgeving aan zou tasten.

De uitspraak van de Raad van State kwam op 30 april, tien dagen later trok de gemeenteraad van Schouwen-Duiveland de steun in voor het plan. Volgens de oppositie en coalitie van Schouwen-Duiveland kwam er daarmee definitief een streep door de plannen voor Brouwerseiland komen te staan.

Plannen aanpassen

De Raad van State liet al direct na de uitspraak weten dat het besluit geen definitieve streep door Brouwerseiland was. Als de plannen aangepast zouden worden om aan de bezwaren van de RvS te voldoen, zou, wat betreft de Raad van State, het plan alsnog door kunnen gaan.

Dat is precies wat Brouwerseiland B.V. de komende maanden wil gaan doen. In het voorjaar van dit jaar wil het bedrijf de natuurvergunning bij de provincie Zeeland aanvragen. In oktober hoopt het bedrijf opnieuw een plan in te dienen bij de gemeente Schouwen-Duiveland.

