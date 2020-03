Kloosterschip vertrekt tijdelijk naar Veere

Vader-abt Abibos van de Georgisch-orthodoxe gemeenschap is blij dat hij nog een paar dagen mag doorbrengen in Zeeland. "Ik vind dat hier prachtige mensen wonen. Dankzij de havenmeester van Middelburg ben ik in contact gekomen met iemand uit Veere waardoor we daar nu een paar dagen mogen aanmeren", vertelt Abibos.

Pelgrimtocht

Het schip Elia ll is gemaakt tot varend klooster voor de Georgische-orthodoxe gemeente uit Antwerpen. De muurschilderingen zijn klaar, alleen de vloer moet nog gelegd worden. "Dat gebeurt in Antwerpen. Daarna zijn we van plan om een pelgrimstocht te maken langs plaatsen die belangrijk zijn voor ons geloof", zegt Abibos. Zoals het Italiaanse Bari, waar het graf is van de Heilige Sint-Nicolaas. En ook andere plaatsen waar apostelen zijn begraven zoals Rome en Venetië.

Kapotte boegschroef

Het schip heeft zo'n twee jaar in de haven van Vlissingen gelegen en tijdens het proefrondje bleek dat de boegschroef kapot is. "De boegschroef werkt niet want er is een touw in vast geraakt. We zullen daarom duikers laten komen om te kijken waar het probleem zit en we hopen dit vandaag of morgen te verhelpen", aldus Abibos.

