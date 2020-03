Bob Ross is hot en dat merkt ook deze kunstenaar

Kint kwam in 1997 voor het eerst in contact met het fenomeen Bob Ross. Zijn ouders waren verhuisd en hadden kabeltelevisie. "Op de commerciële zender Euro 7 zag ik voor het eerst een aflevering van The Joy of Painting. Ik was meteen gefascineerd en dacht, dat wil ik ook."

Bob Ross-virus

Kint volgde een cursus in Roermond en raakte besmet met het Bob Ross-virus. "Toen ik de basistechniek eenmaal onder de knie had, besloot ik om een opleiding te volgen tot docent. Nou, en sindsdien ben ik als enige in Zeeland gecertificeerd docent en mag ik lesgeven."

Je kunt wel een bus verf tegen de muur gooien en roepen, dit is moderne kunst, maar daar houd ik niet van." Sjaak Kint - kunstenaar

De techniek die Bob Ross gebruikte is volgens Kint uniek en dat maakt hem ook zo bijzonder. "Kijk, traditionele schilders maken eerst een lucht en die moet drogen. Daarna schilderen ze de wolken en die moeten ook weer drogen. Dat is een langdurig proces. Bij dit systeem maak je het schilderij in één keer af, oftewel de nat-op-nat techniek. Het voordeel is dat je op deze manier binnen een half uur een compleet schilderij hebt gemaakt."

Een boom is een boom

Juist het feit dat je snel resultaat ziet spreekt Kint enorm aan. "Naast dat ik het leuk vind om te schilderen, vind ik het fijn dat je geen weken bezig bent met één schilderij." Daarnaast houdt hij van realisme. Een boom is een boom, een bloem is een bloem en een huisje is een huisje. "Je kunt wel een bus verf tegen de muur gooien en roepen, dit is moderne kunst, maar daar houd ik niet van."

Een schilderij van Sjaak Kint (foto: Omroep Zeeland)

In eerste instantie had Kint niet helemaal door dat Bob Ross weer populair is. Totdat mensen hem weer benaderden om workshops te geven. "Wat bleek, vorig jaar heeft een Amerikaanse zender alle afleveringen van 'The Joy of Painting' weer uitgezonden. Hierdoor leren veel nieuwe mensen Bob Ross en zijn bijzondere manier van schilderen kennen." Daarnaast zijn er ook veel afleveringen te zien via YouTube en hun eigen bedrijf Bob Ross Inc.

Volgens Kint was Bob Ross een simpele man die een bijzondere filosofie had. "Volgens hem moest schilderen voor iedereen zijn en niet alleen voor de 'happy few' die ervoor geleerd heeft. Dat was de kern en dat wilde hij uitdragen. Nou, en volgens mij is dat goed gelukt."

Grappige uitspraken

Bob Ross stond ook bekend om zijn grappige uitspraken die hij maakte, terwijl hij aan het schilderen was. Zo zei hij regelmatig "We don't make mistakes. We just have happy accidents" (We maken geen fouten, alleen maar prettige ongelukjes). Ook duidde hij een boompje dat hij zojuist had geschilderd bij voorkeur aan als een "happy little tree" (een vrolijk boompje). Het boompje was echter pas écht vrolijk als hij er nog een boompje naast schilderde want "even a tree should have a friend" (zelfs een boom heeft een vriend nodig).