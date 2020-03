Hobbyvissers in Westkapelle mogen trailerhelling niet meer gebruiken

De traillerhelling bij Westkapelle die niet gebruikt mag worden door hobbyvissers (foto: Omroep Zeeland)

Het college denkt na over oplossingen waarbij toerisme en hobbyvissen samen kunnen gaan. Volgens de sportvissers heeft de burgemeester toegezegd dat er niks zou veranderen bij de trailerhelling in Westkapelle, maar krijgen de vissers ondertussen al twee maanden geen vergunning meer. "En Westkapelle is geen Zoutelande, daar liggen de badgasten boven op elkaar, en hier bij de trailerhelling is dat niet zo. Het is hier geen badstrand", zegt Laurens Janisse. De trailerhelling voor de hobbyvissers is dezelfde als die van de KNRM, en volgens Janisse is er altijd een strandvak vrij voor het geval de reddingsbrigade moet uitvaren.

Invoeren bloktijden

De gemeenteraad wil eventueel bloktijden invoeren. Waarbij vissers alleen 's morgens en 's avonds het strand op mogen rijden. Volgens de vissers is dat onhaalbaar en zelfs gevaarlijk. "Stel dat het weer omslaat, dan moet je dus op het water blijven. Dat is levensgevaarlijk. Het getijde is niet elke dag hetzelfde, waardoor er lastige manoeuvres uitgehaald moeten worden om in of uit het water te kunnen, terwijl het een uur later wellicht een stuk veiliger kan", zegt Janisse.

Besluit in de raad

Volgens hobbyvisser Hilbert Huibregtse gaat de veiligheid van de vissers en de badgasten altijd voor alles. "De gemeenteraad zoekt nu uit of we bij Westkapelle toch de trailerhelling toch kunnen gebruiken, maar het duurt wel erg lang, twee maanden alweer. En pas 19 maart is er weer een raadsvergadering waar misschien een besluit genomen wordt".