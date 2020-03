Leonhart nieuwe trainer GOES, Eikenhout vertrekt

Michel Leonhart (foto: Omroep Zeeland)

"Dit is voor mij een mooie uitdaging", vertelt Leonhart. "Ik heb nog nooit op het hoogste Zeeuwse amateurniveau gewerkt."

Leonhart (53) begint pas volgende week maandag aan zijn nieuwe klus, die hij gaat combineren met zijn werkzaamheden bij zondag vierdeklasser Oostburg. "Zaterdag is een hele belangrijke wedstrijd tegen VVSB. Het is belangrijk dat er rust rondom GOES komt. Daarom begin ik maandag. Ook vind ik het netjes richting Daan Eikenhout. Hij verdient het om door de voordeur te vertrekken."

Kreeft of McDonalds?

Toch gaan beide trainers niet samenwerken. "Ik heb daar begrip voor, maar vind het wel jammer", zegt Leonhart. "Ik wil de werkwijze en duidelijkheid van Daan doortrekken. Ik zou een domme jongen zijn als ik veel ga veranderen. Je moet het zo zien: als je gewend bent kreeft te eten, ga je daarna niet naar de McDonalds."

Zeeuwse clubs Michel Leonhart

seizoen club 2020-2021 Oostburg 2019-2020 Oostburg en GOES 2016-2017 Terneuzen 2015-2016 RCS en Terneuzen 2014-2015 RCS 2013-2014 GPC Vlissingen 2012-2013 Axel en GPC Vlissingen 2011-2012 Axel 2010-2011 RCS 2009-2010 RCS 2007-2008 HVV'24 2006-2007 HVV'24 2005-2006 HVV'24 2004-2005 Hulsterloo 2003-2004 Hulsterloo

Met de aanstelling van Leonhart komt er een einde aan de interim-periode van Daan Eikenhout bij GOES.

"Ik heb vorige week maandag bij GOES aangegeven dat ik het niet zie zitten om het met z'n tweeën te doen", zegt de trainer uit Middelburg. "Dat houdt het helaas op voor mij, zo simpel is het. Ik vind dat het vooral naar de spelers toe duidelijk moet zijn. Bij wie moeten ze zijn als iets onduidelijk is."

Daan Eikenhout (foto: Orange Pictures)

Eikenhout was sinds november interim-trainer bij de club, na het vertrek van Ruud Pennings. Eikenhout loodste GOES vanuit de onderste regionen van de Derde Divisie naar de negende plaats.

Eikenhout kon niet langer als hoofdtrainer blijven werken omdat hij niet over het juiste diploma beschikt. De KNVB eist namelijk dat clubs in de Derde Divisie met trainers werken die het UEFA A-diploma wel hebben.

Geen winstpunten in mindering

Waarnemend voorzitter John Vette van GOES verklaarde maandag ook dat de tuchtcommissie van de KNVB inmiddels uitspraak heeft gedaan. GOES was in staat van beschuldiging gesteld en hing een geldboete en twee winstpunten in mindering boven het hoofd.

"De voorgestelde straf is omgezet naar een voorwaardelijke straf van vier winstpunten in mindering als we binnen een maand geen nieuwe trainer met het juiste diploma zouden hebben. De tuchtcommissie heeft ons verweer meegenomen en dat doet recht aan onze inzet."

Vette sprak tevens zijn waardering voor Eikenhout. "Het is zeer te waarderen wat Daan gedaan heeft. Ik kan me ook wel in zijn standpunt dat het niet werkt als er twee kapiteins op één schip werken."