Zeeuw zit ruim een maand in quarantaine: 'Een uitbraak in de wereld is daardoor mogelijk voorkomen'

"Het is onwerkelijk", zegt Reunis over het afsluiten van de regio. "Ik volg het nieuws in Nederland en Zeeland, daar is alles heel vrij. Hier zijn ze heel streng, de maatregelen zijn verplicht." Zo zegt hij dat mensen die over straat lopen en geen mondkapje dragen, worden opgepakt door de politie.

Als het een simpel griepje is, waarom zitten wij hier dan al 39 dagen in quarantaine?" Ronald Reunis

De GGD Zeeland adviseert mensen vooral kalm te blijven en niet in paniek te raken. Dat vindt Reunis goed advies, maar ergens steekt het ook wel een beetje. "Ze doen net alsof het een simpel griepje is, maar als dat het geval is, waarom zitten wij hier dan al 39 dagen in quarantaine?"

Ronald Reunis woont en werkt in China, hij zit al ruim een maand in quarantaine (foto: Ronald Reunis)

De Zeeuw werkt gewoon door. Normaal gesproken in een fabriek, maar nu gaat alles digitaal. En één keer per dag mag hij de deur uit voor een boodschap, daarvoor heeft hij speciale toestemming gekregen. "Dan moet ik een mondkapje op. Ik neem afstand van mensen, zeker een meter. Soms kom je mensen tegen, die lopen met een boog om mij heen. Ik zie er natuurlijk uit alsof ik in het vliegtuig heb gezeten, omdat ik een buitenlander ben. Dat vinden de Chinezen spannend."

In sommige delen van de provincie zijn veel besmettingen. Die zijn helemaal afgesloten. "De mensen mogen daar niet zelf boodschappen doen, dat doen vrijwilligers van de communistische partij voor ze. Je herkent ze aan de rode band om hun arm."

'Goede maatregel'

Op de vraag of dat dan niet een tikkeltje voelt alsof Reunis in oorlogsgebied antwoord hij nuchter: "Ik leg me erbij neer. Vind het ook wel een goede maatregel, want er zijn 80.000 besmettingen. Het afsluiten van Hubei is erg voor ons, maar een uitbraak in de wereld is daardoor mogelijk voorkomen."

Naar verwachting wordt de quarantaine op 10 maart opgeheven.

