Dullaertwijk in Hulst is 60 jaar; 'We gaan hier nooit meer weg'

De Dullaertwijk in Hulst viert 60-jarig bestaan (foto: Omroep Zeeland)

De Dullaertwijk in Hulst ontstond zestig jaar geleden in de voormalige Dullaertpolder. Er staan nu ruim 1500 woningen en onder meer een school, er zijn medische voorzieningen, een sportveld en een cultureel centrum. De feestvierders konden vanavond op papiertjes bekend maken wat er beter kan/moet in de wijk, wat er goed is in de wijk en wat ze samen met anderen in de wijk willen organiseren.

Te hard rijden

Een vrouw die nu vier jaar in de Dullaertwijk woont vindt vooral de speeltuin in de Vogelbuurt fantastisch. "Dat is zo'n fijne plek voor de kinderen om te spelen. En nee, ik wil hier nooit meer weg". Een andere vrouw woont met een tussenpauze van 20 jaar sinds haar geboorte 53 jaar geleden in de wijk. "Het is hier lekker wonen er is ruimte en veel groen, alleen in de Sportstraat wordt te hard gereden, en dat heb ik even opgehangen".

Buurtfeest

Twee mannen aan de tafel met de vraag 'wat zou je samen met elkaar in de wijk willen doen' lijken elkaar gevonden te hebben. De een woont al sinds 1980 in de wijk, de ander 7 jaar. Beiden willen ze niet weg, maar een feest organiseren dat lijkt ze wel wat. "Een buurt-bbq, en dat gekoppeld aan een jaarlijks buurtfeest", opperen ze.

Uiteindelijk gaat de gemeente alle suggesties bekijken en wellicht dat er wat mee gedaan kan worden.