Zeeland wordt wakker: Corona, hobbyvissers boos en nieuwe trainer GOES

Protocol voor thuisisolatie van een coronapatiƫnt (foto: ANP)

Het coronavirus heeft sinds vorige week Nederland bereikt, maar in China hebben ze al sinds december last van het virus. Dat merkt ook Ronald Reunis, die uit Hulst komt. Hij woont en werkt in de provincie waar het virus is ontdekt en zit daarom al sinds 23 januari in quarantaine. Een onwerkelijke situatie, zegt Reunis, maar daardoor is een nog grotere, wereldwijde, uitbraak mogelijk voorkomen.

Hobbyvissers doos

Hobbyvissers zijn boos dat ze de trailerhelling bij Westkapelle niet meer mogen gebruiken. De gemeente Veere heeft geen vergunning gegeven voor het te water laten van vissersscheepjes. Dat de gemeente geen toestemming geeft, komt door het speedbootongeluk bij Zoutelande vorig jaar. Daar kwam een zwemmer bij om het leven.

De traillerhelling bij Westkapelle die niet gebruikt mag worden door hobbyvissers (foto: Omroep Zeeland)

Kees Human en Jeanette Kruyt zitten al sinds 1995 in Torentijd. Gelukkig voor het duo wel uit vrije wil. Al sinds de opening van de gevangenis werken zij als groepswerker en casemanager op de afdeling Detentie en Reïntegratie in Torentijd.

Trainer GOES

GOES heeft een nieuwe trainer gevonden. Michel Leonhart begint na het weekend als trainer bij de derdedivisionist. Dat betekent het einde van intereim-trainer Daan Eikenhout bij de Bevelandse club. Eikenhout was sinds het vertrek van Ruud Pennings in november interim-trainer van de club, maar beschikt niet over de juiste diploma's om vast aangesteld te worden.

Gans in Goes (foto: Arjan van Lomwel)

Het weer

Het is een mooie heldere ochtend en er is straks dus veel zon, met een temperatuur rond 2 graden. Bruggen viaducten kunnen glad zijn. In de loop van de ochtend komen er meer stapelwolken en eind van de ochtend en vanmiddag zijn er verspreid enkele regen- en hagelbuien. De maximumtemperatuur is 8 à 9 graden en er staat een matige wind uit west tot zuidwest.