Scaldastudenten niet welkom in Calais vanwege coronavirus

Studenten in de keuken van Scalda (archieffoto) (foto: Omroep Zeeland)

Dat laat coördinator van internationale projecten Marc Cardon van Scalda weten. Volgens hem vindt het schoolbestuur in Frankrijk het erg jammer, maar ziet het geen andere keuze. Wanneer het bezoek wel doorgaat is nog niet bekend.

Scalda benadrukt dat het besluit om niet naar Calais te gaan door de Franse school werd genomen. De Zeeuwse mbo-school heeft tot nu toe nog geen uitstapjes afgelast in verband met het virus. "We kijken van dag tot dag of toekomstige uitstapjes door kunnen gaan", zegt een woordvoerder. Een groep mensen binnen de school is aangesteld als crisisteam om de ontwikkelingen van het coronavirus op de voet te volgen.

Samenwerking met het buitenland

Studenten van de opleidingen horeca, commerciële en zakelijke dienstverlening zouden naar Calais gaan om kennis uit te wisselen. Ze zouden samen koken, onderling de Engelse taal oefenen en kijken hoe het onderwijs in Frankrijk er aan toe gaat.

Het is niet de eerste keer dat Scalda naar Frankrijk zou gaan. De school zet in op meer samenwerking met het buitenland om kennis uit te wisselen. Die samenwerking is er ook al met scholen in Spanje en Portugal.

