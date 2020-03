Zeeuwse gemeenten kunnen voorlopig fluiten naar extra geld voor jeugdzorg

Minister Hugo de Jonge (februari 2019) (foto: ANP)

Vorig jaar stelde het kabinet voor de komende twee jaar ruim één miljard euro beschikbaar om de financiële tekorten in de jeugdzorg bij de gemeenten te dekken. Maar dat was volgens de Zeeuwse gemeenten niet genoeg. Sinds gemeenten de jeugdzorg over hebben genomen van het Rijk weten cliënten de zorg beter te vinden, waardoor de vraag is toegenomen.

Zeeuwse gemeenten willen dan ook structureel extra geld voor de zorg, maar De Jonge wil eerst weten of de groei van de jeugdhulp blijvend is. Daarom worden de financiële effecten onderzocht door een landelijk monitoronderzoek, maar volgens de minister is het nu nog te vroeg om daar conclusies aan te verbinden.

Ook zorgen over vergrijzing

Behalve de jeugdzorg maken de Zeeuwse gemeenten zich ook zorgen over oplopende kosten door de vergrijzing, die in Zeeland sterker is dan in andere delen van het land. Volgens de minister staan er verschillende overleggen tussen het ministerie van VWS, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en verschillende gemeenten gepland om te praten over die zorgen.

