Verkeersdeskundige: Controle nodig na snelheidsverlaging op snelweg

"Het kan veiliger worden op de weg door de verlaging van de maximumsnelheid", legt Brinkhaus uit. "De remafstand wordt een stuk korter bijvoorbeeld. Maar alles staat of valt met het gedrag van de automobilist. Kunnen zij wennen aan de nieuwe snelheid? En daar heb ik mijn twijfels over."

Daarom pleit Brinkhaus vooral in het begin voor handhaving door de politie, snelheidscontroles dus. "Anders vervalt ieder gewoon weer in zijn of haar oude rijpatroon en zal de honderd kilometermaatregel weinig effect hebben."

Politie gaat niet grootschalig controleren

De politie zegt niet meer te gaan controleren zodra de snelheid op de snelwegen omlaag gaat. "Alleen op trajecten waar het risico op ongevallen groot is", zegt een woordvoerder. "Wij hebben geen capaciteit om vaker dan nu te controleren."

Boetes voor te hard rijden op de snelweg

overtreding boete (exclusief 9 euro administratiekosten) 5 km/u te hard 31 euro 10 km/u te hard 64 euro 15 km/u te hard 121 euro 20 km/u te hard 174 euro 25 km/u te hard 232 euro 30 km/u te hard 297 euro 35 km/u te hard 372 euro meer dan 35 km/u te hard strafbeschikking

Over het hele Zeeuwse deel van de A58 is met de lagere snelheid het tijdsverlies ongeveer zeven minuten. "Dat valt eigenlijk best wel mee", vindt Brinkhaus.

Voordelen naast minder uitstoot

Volgens Brinkhaus zijn er nog andere voordelen van de nieuwe snelheidslimiet. "Je verbruikt minder benzine en de auto slijt minder hard. Er zouden minder ongelukken moeten gebeuren en het verkeer zou beter door moeten stromen. Maar nogmaals; dat is allemaal mogelijk, maar dan moeten we ons wel aan die snelheid houden en daar heb ik mijn twijfels over."