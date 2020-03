Bekende sommelier uit Spanje kijkt ogen uit in Axel

"Ik woon zelf in een klein dorp, dus ik hou van dit soort stadjes. We wilden de roots van de familie Herman zien, dus we zijn blij." Seijas is in Nederland en België om zijn eigen, nieuwe wijn te promoten. Axelaar Jean-Louis Herman heeft de sommelier onder zijn hoede genomen tijdens zijn rondreis.

Jean-Louis Herman is samen met zijn vader wijnhandelaar en vond het leuk om de bekende sommelier de bijzondere wijnen in zijn winkel te laten zien. "Het is natuurlijk erg bijzonder om hem hier in de winkel te hebben. Hij heeft alle bekende wijnen in de wereld geproefd, dus dat maakt het extra leuk!"

Johan Cruijffwijn

De sommelier is nu professor wijnkunde, wijnschrijver en wijnrecensent. Samen met twee andere sommeliers heeft hij zijn eigen wijn op de markt gebracht. De nieuwste is een ode aan de overleden voetballer Johan Cruijff. De naam van de wijn is 'Gallina de piel'. Cruijff gebruikte dat om kippenvel uit te drukken in zijn tijd bij FC Barcelona. Eigenlijk bedoelde hij 'piel de gallina'. De sommelier is groot fan van de voetbalclub en Cruijff.

Na zijn tussenstop in Axel ging Seijas door naar Sergio Hermans restaurant The Jane in Antwerpen. Daar geeft hij een wijnproeverij. Eerder deze week gaf hij al een proeverij voor sommeliers in Amsterdam.