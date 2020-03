Vrijheidsboulevard komt naar Vlissingen

Koning Willem-Alexander was bij de start van de viering 75 jaar vrijheid (foto: omroep zeeland)

De Vrijheidsboulevard is van zaterdag 25 april tot en met dinsdag 5 mei in de Machinefabriek in Vlissingen. Na 5 mei is er een programma speciaal voor scholen.

Provinciebestuurder Anita Pijpelink: "Het was een grote wens om al die mooie verhalen en exposities nog een keer te te tonen buiten de dag in Terneuzen. Het is echt geweldig dat dat nu gaat lukken."

De bezoeker krijgt in april bij binnenkomst in de Machinefabriek een korte film te zien over 1944, het jaar waarin de Slag om de Schelde plaatsvond. Daarna presenteren verschillende regio's hun eigen verhalen. Met foto's, video's en voorwerpen.

Ooggetuigen

De Vrijheidsboulevard bestaat verder uit verhalen van ooggetuigen, films, muziekoptredens, theatervoorstellingen, lezingen en symposia. Iedere dag is er een talkshow met gasten uit Zeeland en daarbuiten.

Voor jongeren

Van 6 tot en met 15 mei is er een speciaal scholenprogramma voor leerlingen uit basis- en voortgezet onderwijs en mbo.

Verschillende fondsen, bedrijven, gemeenten en het Nationaal Comité 4 en 5 mei betalen mee aan de kosten van de expositie.