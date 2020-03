In Goes maken ze duizenden nieuwe snelheidsborden, maar geen enkele voor Zeeland

Directeur Jacco Harinck had op een paar honderd extra verkeersborden gerekend, maar zeker niet op een paar duizend verkeersborden extra. "Dit overtreft onze stoutste verwachtingen", zegt Harinck. "Maar je hoort ons niet klagen, hoor. We kunnen het makkelijk aan, zelfs zonder overuren te draaien."

Op de vraag of we zijn borden ook langs de A58 in Zeeland zullen zien, antwoord Harinck ontkennend. "Helaas niet. Dat heeft met de aannemer te maken waarmee Rijkswaterstaat een contract heeft. Die bestellen de verkeersborden en wij hebben geen contract met de aannemer voor de Zeeuwse snelweg. Maar in de rest van het land zul je onze borden overal tegenkomen."

Maximale afmetingen

De verkeersborden mogen maar bepaalde maximale afmetingen hebben. "Dat is aan regels gebonden, die Europees zijn vastgesteld", zegt Harinck. "Zo zijn er afspraken over de maximale afmetingen van een bord, maar de marges zijn best ruim. En kleiner komt ook voor, bijvoorbeeld als een bord in de middenberm komt te staan."

Stapel nieuwe 100 km-borden die in Goes worden gemaakt (foto: Omroep Zeeland)

Een rond bord met daarop 100 km per uur mag een meter breed zijn. Dat ronde bord mag ook verwerkt worden in een rechthoekige achtergrond. "Dat bepaalt de wegbeheerder afhankelijk van de verkeerssituatie ter plekke", aldus Harinck. "De keuze om alle informatie op een bord te willen zetten, is ook aan de wegbeheerder. Maar dat betekent in de praktijk dat een bord soms wel bijna drie meter hoog wordt. Dat grenst bijna aan horizonvervuiling."