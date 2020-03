'Lucky loser' Pattinama-Kerkhove kan Kuzmova niet verrassen in Lyon

Lesley Kerkhove (foto: Orange Pictures)

Pattinama-Kerkhove moest zich als nummer 167 van de wereld via de kwalificaties plaatsen voor het hoofdtoernooi in Lyon, maar in de laatste ronde was de Russische Komardina in twee sets te sterk. Toch mocht de Schouwse in het hoofdschema meedoen, omdat de Spaanse Badosa zich geblesseerd afmeldde en Kerkhove als zogenaamde 'lucky loser' werd toegevoegd.

Driesetter

Pattinama-Kerkhove kon die meevaller niet omzetten in een overwinning. Kuzmova, de nummer 85 van de wereld en in Lyon als achtste geplaatst won in drie sets. De eerste set ging tot 2-2 nog gelijk op, maar Pattinama-Kerkhove slaagde er daarna niet in om nog een game te winnen. In de tweede set waren de rollen omgedraaid en met dezelfde setstand ging die naar de Zeeuwse, maar in de beslissende derde set kwam Pattinama-Kerkhove tekort. Kuzmova wist haar service twee keer te breaken en dat besliste de wedstrijd: 6-2, 2-6 en 6-2.