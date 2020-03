Goedemorgen! Snelheidsborden, sprekende robots en coronavirus

Borden maken

Bij productiebedrijf Knieriem in Goes wordt vandaag weer hard gewerkt aan het maken van snelheidsborden. Want 16 maart, de dag dat de maximumsnelheid op de snelwegen honderd kilometer per uur wordt, komt steeds dichterbij en er moet nog veel gebeuren. De machines bij Knieriem draaien vol continu.

Stapel nieuwe 100 km-borden die in Goes worden gemaakt (foto: Omroep Zeeland)

De provincie steekt 300.000 euro in projecten waarmee wordt geprobeerd het nijpende personeelstekort in sommige sectoren op te lossen. Zo is er onder meer geld voor het ontwikkelen van pratende robots die een deel van het werk in de zorg kunnen overnemen.

Sprekende robot (foto: Omroep Zeeland)

Ben je verkouden of heb je koorts? Dan ben je -als je geen afspraak hebt- niet welkom in ziekenhuis Adrz. Ook schudden medewerkers van het ziekenhuis de komende tijd geen hand. Het zijn maatregelen die het ziekenhuis heeft genomen om de kans op besmetting met het coronavirus zo klein mogelijk te maken.

De Zeeuwse ziekenhuizen hebben de afgelopen tijd tientallen patiënten met koorts en luchtwegklachten getest op het coronavirus. ZorgSaam neemt het zekere voor het onzekere en heeft ook enkele andere patiënten getest. Zowel bij Adrz als Zorgsaam bleek geen van de geteste patiënten besmet te zijn.

Weer

De dag begint rustig: het is droog, wisselend bewolkt, maar er is ook ruimte voor brede opklaringen. Vanmiddag breekt de zon af en toe door, maar neem voor de zekerheid ook je regenpak mee; er is ook kans op een bui. Het wordt vandaag een graad of 9.

De laatste weersverwachting, ook voor de komende dagen, vind je op omroepzeeland.nl/weer.