CDA Zeeland voelt zich 'ronduit bedonderd' over marinierskazerne

Het overleg van het CDA Zeeland met leden van de Tweede Kamer en ministers (foto: CDA Zeeland)

Tweede Kamerleden van het CDA waren gisteravond in Middelburg voor overleg. Ministers Ank Bijleveld van Defensie en Raymond Knops van Binnenlandse Zaken waren niet fysiek aanwezig, maar vergaderden telefonisch mee.

Boos en teleurgesteld

Het CDA Zeeland laat weten dat zij 'duidelijk en in klare taal' hebben gezegd dat Zeeuwen zeer boos en teleurgesteld dat de marinierskazerne niet naar Vlissingen komt. De partij neemt het staatssecretaris Visser kwalijk dat zij al bezig was met alternatieve locaties voor de marinierskazerne, maar bestuurders in Zeeland iets anders liet weten.

Over twee weken praat het CDA tijdens een ledenbijeenkomst in Zeeland verder over het dossier Marinierskazerne. Daar zijn in ieder geval vice-premier Hugo de Jonge, fractievoorzitter Pieter Heerma, defensiewoordvoerder Martijn van Helvert en het Zeeuws CDA-kamerlid Joba van den Berg bij aanwezig.

Formele brief naar Kabinet

Leden van Provinciale Staten praten vanavond over wat er voor Zeeland moet gebeuren nu de marinierskazerne niet naar Vlissingen komt. Het CDA heeft al aangekondigd aan te dringen op een formele brief naar het Kabinet. De partij wil dat onderbouwd wordt waarom er een streep door Vlissingen is gezet en de voorlopige keuze nu op Nieuw Milligen is gevallen voor de bouw van een nieuwe marinierskazerne.

De extra vergadering van Provinciale Staten wordt vanavond vanaf 19.00 uur live uitgezonden op omroepzeeland.nl.