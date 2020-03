Belgische politie toont nieuwe tekening van dode vrouw Westdorpe

De compositietekening van de onbekende dode vrouw (foto: Politie België)

Eerder liet de Nederlandse politie weten dat er een vuilniszak met Franstalige opdruk bij het lichaam van de vrouw werd gevonden. Nu is duidelijk dat de vuilniszak afkomstig is van Intermarché, een Franse supermarktketen die ook vestigingen in Wallonië en Polen heeft. "We kunnen met zekerheid zeggen dat de zak gelinkt is aan het lichaam en met de feiten", zegt de politieman Pascal Swaelens in het programma.

Meer dan zeshonderd tips

De politie hoopt met een nieuwe oproep op de Belgische televisie en het verspreiden van een nieuwe compositietekening meer te weten te komen over de identiteit van de vrouw. Acht maanden na de vondst van de dode vrouw zijn er meer dan zeshonderd tips binnengekomen, maar nog steeds weet de politie niet wie de vrouw is. Sinds 13 augustus ligt de vrouw begraven in een naamloos graf in Terneuzen.

Gelakte teennagels

De dode vrouw werd op 22 juni naakt in een weiland bij Westdorpe gevonden. Na onderzoek werd duidelijk dat de vrouw door een schotwond om het leven is gekomen. Vermoedelijk is de vrouw op een andere plaats vermoord en in het weiland gedumpt. In het programma wordt gezegd dat de vrouw er bij haar vondst verzorgd uitzag, zo waren haar teennagels bijvoorbeeld gelakt.

Sinds begin dit jaar looft Justitie een beloning van 15.000 euro uit voor de tip die leidt tot het achterhalen van de identiteit van de vrouw.

Lees ook: