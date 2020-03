Zeeuwse politie in de knel door personeelstekort

Volgens scheidend korpschef Ronald Weydema heeft de overheid niet goed ingespeeld op de vergrijzing bij de politie. Een probleem dat volgens Weydema al enkele jaren aan de gang is en zeker nog enkele jaren gaat duren. "Agenten van 55 jaar en ouder stromen de komende jaren niet alleen uit, ze hoeven ook minder te werken en kunnen gebruikmaken van dienstontheffingen."

Niet genoeg aanwas

Het Zeeuwse korps kampt nu al met een structurele onderbezetting. Zo heeft Zeeuws-Vlaanderen een personeelstekort van vijf procent, Oosterscheldebekken twaalf procent en Walcheren achttien procent. "De instroom van nieuwe agenten van de politieacademie vangt die tekorten niet genoeg op en dat gaat de komende twee, drie jaar ook nog niet gebeuren."

Het tekort aan agenten laat zich sowieso voelen, maar het niet hoeven draaien van nachtdiensten door de oudere agenten verhoogt de werkdruk ook nog eens bij de jongere collega's. Toch zijn er geen scheve gezichten binnen het korps. "Ik heb veel begrip en respect voor de oudere collega's, want zij hebben in het verleden genoeg nachtdiensten gedraaid. Ik kan me dan ook goed voorstellen dat ze het, wat dat betreft, rustiger aan doen", zegt de 32-jarige wijkagent Maaike van Osta van het team Walcheren.

Nachtdiensten

De 58-jarige Pieter Brasser is wijkagent in Zeeuws-Vlaanderen. Hij maakt gebruik van de ontheffing om geen nachtdiensten meer te draaien. "Ik merk dat de jongere collega's er inderdaad begrip voor hebben. Ik moet wel zeggen dat ik de nachtdiensten af en toe mis, want 's nachts werken heeft ook wel wat. Maar ik ben blij dat het nu rustiger is voor me. Ik ben ook meer uitgerust daardoor."

Juist door het personeelstekort is de werkdruk hoger, benadrukt Van Osta. "De jongere agenten draaien regelmatig nachtdiensten en dat trekt best een wissel op het privéleven. Maar we moeten ook prioriteiten stellen in ons werk. Zo zal overlast van een hangende tak minder snel door ons worden opgelost dan overlast van een verwarde persoon bijvoorbeeld."

Afwisselende werkplek

Ook Brasser merkt dat het tekort aan agenten zijn werk beïnvloedt. "Ik ging vroeger vaker op de dienstfiets, maar dat lukt nu eigenlijk niet meer." Brasser snapt dat de aanwas van jonge collega's achterblijft, maar wil nog wel kwijt dat Zeeland een heel afwisselende werkplek biedt. "Je hebt een havengebied, je hebt natuur, ook de mensen zijn nog vriendelijk en je hebt met een stukje grens te maken. Het is afwisselend en enerverend om hier te werken."

Lees ook: