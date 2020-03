Vrijdag gesprek met de minister over compensatie marinierskazerne: dit is het wensenlijstje

Commissaris van de Koning Han Polman (l) en burgemeester Bas van den Tillaar (r) (foto: Omroep Zeeland)

De provincie Zeeland eist ten eerste een vergoeding 50 miljoen euro. Daarvan bestaat 20 miljoen aan reeds gemaakt kosten aan infrastructuur en het bouwrijp maken van het terrein voor de beoogde kazerne. De overige 30 miljoen is voor gederfde inkomsten, zoals misgelopen onroerend zaak belasting (ozb).

Imagoschade

Daarnaast moet de geleden imagoschade worden goedgemaakt. En de belangrijkste eis: een structurele versterking van de economie. Zo moet er een fonds komen om mensen te stimuleren zich in Zeeland te vestigen, de vacatures hier op te vullen en nieuwe werkgelegenheid te creëren.

De inhoud van dat fonds moet volgens de provincie gelijk staan aan, of vanwege de geleden imagoschade hoger zijn dan, de financiële impuls die Zeeland is misgelopen door het afblazen van de verhuizing van de marinierskazerne. Uit een eerder onderzoek in opdracht van de provincie bleek dat de komst van mariniers en hun gezinnen Zeeland 28 miljoen per jaar zou opleveren. De inhoud van dat fonds zou dus in de honderden miljoenen euro's moeten gaan lopen, als het aan de provincie ligt.

Extra vergadering

Vanavond is een extra vergadering ingelast om te praten over de gang van zaken rond de kazerne. Die vergadering is live te volgen op omroepzeeland.nl.

De Zeeuwse bestuurders hebben wel ideeën. "We hebben voldoende opties", zegt Van den Tillaar. Maar daarover uitweiden wil hij niet. Het zou beter zijn om open te onderhandelen over compensatie zonder meteen concrete zaken te claimen. Dat advies gaf de provincie Groningen die zich voor dezelfde controverse gesteld zag.

'Geen marinierskazerne? Dan andere structurele economische versterking.' (foto: Omroep Zeeland)

De Zeeuwse bestuurders zitten niet zozeer te wachten op grote financiële compensatie, maar willen vooral rijksdiensten. Dat levert banen op en mensen en gezinnen die zich in het Zeeuwse gaan vestigen.

"Dit is het wensenlijstje dat we gaan voorleggen bij de minister", aldus de nog altijd ontstemde Vlissingse burgemeester Bas van den Tillaar. "We gaan het Rijk niet laten wegkomen met simpelweg een paar projecten en daarmee is het goedgemaakt. Nee, het gaat echt om het structurele economische effect dat we willen bereiken."

Gezant

Wie wordt de 'gezant' die namens het Rijk over de compensatie gaat onderhandelen? Ook daarover wordt vrijdag met de minister gepraat. Namen zoemen al rond, maar er is nog geen duidelijkheid. "Er worden veel namen genoemd", zegt Van den Tillaar, "Maar mensen moeten beschikbaar zijn, ze moeten een klik hebben met de regio en aanvaardbaar zijn voor Den Haag. Het zal zeker onderwerp van gesprek zijn aanstaande vrijdag." Als het aan de Zeeuwse bestuurders ligt, moet het pakket compensatiemaatregelen voor de zomer gereed zijn.