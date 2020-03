Waterstoffabriek, isolatie en kernenergie: dit staat er in het Zeeuwse energieplan

Koning Willem-Alexander opent in 2019 Windpark Krammer (foto: ANP)

Zeeland is de eerste regio in Nederland die het energieplan heeft gepresenteerd. Volgens gedeputeerde Jo-Annes de Bat komt dat omdat Zeeland drie jaar geleden al is begonnen met het plan. De Bat zegt dat er vooral nuchter naar feiten is gekeken, los van economische en politieke belangen. Op die manier zijn doelen en maatregelen bedacht die volgens de gedeputeerde haalbaar, betaalbaar en ook noodzakelijk zijn.

Bij het verduurzamen van woningen is het straks bijvoorbeeld de bedoeling dat er eerst wordt gekeken naar isolatie. Daarnaast wil de provincie het aantrekkelijker maken om in een elektrische auto te rijden. Er worden meer laadpalen geplaatst en de provincie moet ervoor zorgen dat het elektriciteitsnet de vraag aan kan.

De Bat legt uit dat het moeilijk is om een onderdeel uit het plan uit te lichten, omdat alle onderdelen uit het plan even belangrijk zijn. "Als het gaat om elektriciteit is het vraagstuk vooral: hoe komen we aan de elektriciteit die we tot 2030 nodig hebben in een wereld waarin meer elektriciteit nodig zal zijn?" Volgens De Bat zijn daar geen nieuwe windmolengebieden voor nodig en hoeven er geen zonnepanelen op landbouwgrond geplaatst te worden.

'Zeeland dé plek voor kernenergie'

In het plan wordt ook over kernenergie in Zeeland gesproken. Zeeuwse overheden nemen daar geen besluit over, maar vinden Zeeland wel dé plek voor kernenergie. "Indien de Nederlandse overheid besluit dat kernenergie een rol moet spelen in de toekomstige energievoorziening, is Borssele een aangewezen locatie voor een nieuwe centrale", is te lezen in het plan. Dat komt door de expertise bij EPZ, de aanwezigheid van COVRA en de beschikbaarheid van koelwater.

De gedeputeerde zegt dat het nu nog een plan op hoofdlijnen is. "Er staan wel afspraken in wie wat moet doen, maar we moeten erkennen dat er nog een hoop zijwegen zijn die bewandeld gaan worden om doelstellingen voor 2050 behalen."

Het hele plan wordt volgende week door de provincie gepresenteerd.