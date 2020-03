Sjaak is na 25 jaar inmiddels onmisbaar voor het Culinair Gilde Zeeland

De Fouw werd ruim 25 jaar geleden uitgenodigd door een bestuurslid van het Gilde die bij hem een vispan kwam kopen. "Hij zei, je moet eens een keer komen kijken. Nou, dat heb ik geweten, ik ben nooit meer weggegaan."

Dat hij onmisbaar zou zijn, wuift hij weg. "Niemand is onmisbaar, ook ik niet. Als ik er ooit mee stop, staat er wel weer iemand anders op om mijn taken over te nemen. Maar ik vind het fijn om te horen dat mijn betrokkenheid gewaardeerd wordt."

Chef

De lijst met zaken die De Fouw regelt voor het Culinair Gilde Zeeland is lang. Hij is beheerder van het pand waar het Gilde is gehuisvest, doet de inkoop van de ingrediënten, heeft contact met leveranciers en zorgt voor de schoonmaak en apparatuur. Als er iets kapot is zorgt hij dat het wordt gerepareerd. "Ik zet ook voor iedere kookgroep de ingrediënten klaar op de werkbank. Ik ben eigenlijk bijna iedere dag wel even in de cuisine te vinden."

Een gerecht dat is klaargemaakt door één van de leden (foto: Culinair Gilde Zeeland)

De meeste voldoening krijgt De Fouw als hij ziet dat alle leden lekker bezig zijn om een gerecht te bereiden zonder dat hij al te veel hulp moet bieden. En dat het dan ook nog eens heerlijk smaakt. "Mijn rol is op zich niet zo heel erg groot, ik begeleid en geef wat advies en tips. De rest doen ze zelf allemaal."

Het Culinair Gilde Zeeland is onderverdeeld in kookgroepen van ongeveer 13 hobby-koks. De leden betalen 430 euro per jaar en krijgen daarvoor tien keer per jaar een culinaire avond. In de maanden juli en augustus wordt er niet gekookt. Het menu wisselt iedere maand en is voor iedere groep gelijk en bestaat uit vijf tot zes gangen. Het Culinair Gilde Zeeland heeft een vaste commissie die het menu samenstelt en de receptuur schrijft. Groepen staan onder leiding van een chef de cuisine die geassisteerd wordt door een sous-chef. De zorg voor de tafel (dekken en afruimen), de drankjes en de afrekening wordt toevertrouwd aan de maître d'hótel, die bij toerbeurt wordt aangewezen.

De Fouw weet heel zijn leven al van aanpakken. Hij was kok op zee, in een verzorgingstehuis en de horeca en had een winkel in Goes waar hij huishoudelijke artikelen verkocht. Naast zijn werkzaamheden voor het Culinair Gilde is hij momenteel ook secretaris bij schietvereniging Oranje Nassau uit 's-Gravenpolder, voorzitter van een huurdersvereniging en rijdt hij elke week in een busje richting het ziekenhuis met oudere mensen die geopereerd moeten worden.

chef-kok Sjaak de Fouw in zijn keuken (foto: Omroep Zeeland)

Ondanks al zijn andere bezigheden blijft koken het allerbelangrijkst. "Ik ben altijd met koken bezig. Ik lees erover en ben altijd op zoek naar nieuwe bijzondere recepten. Ik vind het heerlijk om de koelkast te openen en met de ingrediënten die aanwezig zijn een gerecht te maken. Ook nodig ik mensen uit om te komen eten, zodat ik het in de praktijk kan brengen. En daarnaast ga ik ook regelmatig uit eten. Zeeland heeft namelijk ontzettend goede restaurants waar je heerlijk kunt eten."

Elke avond koken

Hij is ook degene die thuis elke avond kookt. "We hebben een prima taakverdeling. Ik doe de boodschappen en kook altijd en mijn vrouw zorgt voor het huishouden en de tuin. Ik moet er namelijk niet aan denken om in de tuin te werken en te wroeten in de aarde en mijn vrouw heeft een hekel aan koken."