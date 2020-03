Man uit Goes al ruim maand vast op verdenking van drugshandel en witwassen

Politieauto (foto: ANP)

In hetzelfde onderzoek werden ook twee andere Goesenaren aangehouden, beiden 21 jaar oud. Ook zij werkten voor het taxibedrijf, maar zijn inmiddels vrijgelaten. Ze worden nog wel verdacht van handel in verdovende middelen en witwassen.

Huiszoeking

De politie doorzocht de woning van de verdachten en een loods op een industrieterrein in Goes. Bij die doorzoeking werden onder andere de voertuigen van het taxibedrijf in beslag genomen.

Het recherche-onderzoek naar de handel in verdovende middelen liep al sinds september 2019 en is afgerond, zegt de politie. Het onderzoek naar witwassen is nog in volle gang, de politie werkt hierin onder andere samen met de Belastingdienst en de gemeente Goes.