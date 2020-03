Middelburg gaat op zoek naar loden leidingen in oude panden

Is het water uit jouw kraan veilig en loodvrij? De gemeente heeft vaak geen idee... (foto: Pxhere)

De gemeente laat een loodgieter alle oude panden bezoeken, omdat nu niet zeker is of die panden loden leidingen bevatten of niet. Dat blijkt uit de beantwoording van vragen van de Middelburgse VVD-fractie door het dagelijks provinciebestuur.

Ruim vijftig gebouwen

Het onderzoek beslaat ruim vijftig gebouwen van de gemeente die voor 1965 zijn gebouwd. Het gaat om woningen, loodsen en kantoorpanden. Het onderzoek duurt twee maanden en kost ongeveer 8500 euro.

Het aanleggen van loden leidingen mag officieel al sinds 1960 niet meer, maar de gemeente weet niet zeker of alle aannemers zich in de jaren daarna aan dat verbod hielden. Daarom worden ook de gemeentelijke panden van tussen 1960 en 1965 onderzocht.

Ontwikkeling van de hersenen

Landelijk is er veel aandacht voor het gevaar van loden leidingen, omdat in onder meer Amsterdam en Utrecht de gebouwen van basisscholen en buitenschoolse opvang loden leidingen bleken te bevatten. Dat terwijl zelfs extreem kleine concentraties lood al een negatief effect hebben op de ontwikkeling van de hersenen en het zenuwstelsel. Ook voor volwassenen is lood ongezond: het kan een verhoogde bloeddruk en nierfalen veroorzaken.

Naar aanleiding van die landelijke berichtgeving zijn alle drinkwaterbedrijven aan het onderzoeken of er in het waternet tot aan de voordeur nog loden leidingen aanwezig zijn. En meerdere gemeenten zijn aan het onderzoeken of er in de oudere gemeentepanden nog loden leidingen zitten.

Gemeenten hebben geen idee

In Zeeland weet alleen de gemeente Noord-Beveland tot nu toe met zekerheid te melden dat er geen loden leidingen aanwezig zijn in gemeentelijke panden, waaronder de gebouwen van basisscholen en buitenschoolse opvang. Dat bleek uit een enquête van de NOS. De overige Zeeuwse gemeenten hebben geen idee of er nog loden leidingen aanwezig zijn of hebben de vraag van de NOS niet beantwoord.

