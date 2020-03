Halve finale Feyenoord-NAC: Jan Poortvliet trots op neef Jan Paul van Hecke

Met een basisplaats in de Keuken Kampioen Divisie en goede optredens in de beker tegen PSV en AZ is de ster van Van Hecke de laatste tijd rijzende. Hij komt uit een echte voetbalfamilie. Twee van de drie broers van Van Hecke spelen bij Kloetinge en zijn oom Jan Poortvliet speelde in 1978 de WK-finale in Argentinië. Van Hecke wist al lang dat hij ook profvoetballer wilde worden.

"Het is een heerlijk ventje", zegt zijn oom Jan over hem. "Hij kan lachen, losgaan, maar is ook serieus als het moet." Poortvliet is erg trots op hem. "Bij mooie dingen moet ik dan ook wel eens een traantje laten. Het is mooi als er weer iemand uit de familie komt boven drijven."

Jeugd Voetbal Opleiding Zeeland

Via de Jeugd Voetbal Opleiding Zeeland (JVOZ) gaat Van Hecke twee jaar geleden op zeventienjarige leeftijd naar GOES, waar hij te maken krijgt met trainer Rogier Veenstra. "Ik wilde hem helemaal niet naar GOES halen, want hij was heel erg jong en ik zet niet graag jonge jongens op de reservebank. Maar hij was ervan overtuigd dat hij naar GOES moest om zich te ontwikkelen." De indruk van Veenstra en zijn medespelers over Van Hecke is meer dan goed en hij speelt dan dat seizoen bijna alle wedstrijden. Hij wint de districtsbeker en promoveert naar de Derde Divisie.

Jan Paul van Hecke promoveerde met GOES naar de Derde Divisie (foto: Orange Pictures)

Dat seizoen speelt Van Hecke zich ook in de kijker van diverse profclubs. "Hij stond positief op onze scoutingslijst", vertelt Willem Weijs die toen het Onder-19 elftal van NAC Breda trainde. "Door zijn ervaring in het seniorenvoetbal was hij al rijper ten opzichte van zijn leeftijdsgenoten." Een jaar lang speelt hij onder Weijs in de jeugd van NAC en afgelopen zomer sluit hij aan bij de eerste selectie. Het eerste half jaar zit hij vooral op de bank, maar als Weijs de trainer van het eerste wordt, krijgt hij een basisplek. Ook onder de nieuwe trainer Peter Hyballa blijft hij staan in het centrum van de verdediging.

"Hij is een moderne centrale verdediger van wie er niet zo veel zijn in Nederland", zegt Veenstra. "Zijn handelingen aan de bal het indribbelen, zijn passing, rust aan de bal. Het is allemaal goed." Weijs sluit daarbij aan en voegt toe dat hij ook fysiek sterk is. "Het is best een imposant figuur, hij is sterk aan de bal en hij wil altijd beter worden."

Jan Paul van Hecke wordt steeds bekender in voetballend Nederland (foto: Orange Pictures/Twitter)

Waar zijn toekomst ligt is natuurlijk nog koffiedik kijken, maar zijn oud-trainers zijn het erover eens dat zijn carrière niet stopt bij NAC Breda. "Ik ga niet nu zeggen dat Jan Paul over twee jaar in de Champions League speelt, maar hij heeft, zeker in het bekertoernooi, de ogen geopend van een aantal clubs die hoger spelen dan NAC", zegt Veenstra. Zijn oud-trainer Weijs vindt vooral dat hij rustig moet blijven. "Talenten krijgen altijd een terugslag en ik ben benieuwd hoe hij daar dan weer mee omgaat. Richting komende zomer moet hij beslissen wat de ideale stap is."

Maar eerst gaat Van Hecke proberen de bekerfinale te halen. Morgenavond speelt hij, samen met Yassine Azzagari uit Goes, in De Kuip de halve finale tegen Feyenoord.