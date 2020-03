Antwan Tolhoek baalt: Jumbo-Visma niet naar Italiaanse wielerkoersen

Antwan Tolhoek op weg naar de ritzege in de Ronde van Zwitserland (foto: Orange Pictures)

De Strade Bianche stond voor zaterdag gepland. Het besluit om niet naar Italië af te reizen is genomen op advies van de teamdokter en de aanbeveling van het RIVM. De ploeg gaat ook niet van start in de GP Industria en deelname aan andere Italiaanse wedstrijden in maart is onzeker.

Quarantaine

In een hotel in Abu Dhabi zitten vier wielerploegen waaronder de Franse ploegen Cofidis en Groupama-FDJ al dagen in hun hotel in quarantaine. Tolhoek: "Dat willen wij als ploeg niet riskeren, daarom is dit besluit genomen. Het is de eerste wedstrijd die de ploeg cancelt. Verder zijn de hygiënemaatregelen aangescherpt. Maar het coronavirus is voor de hele samenleving een behoorlijk 'dingetje'. Om domweg te zeggen 'klote'."

De Zeeuwse wielrenner zit nu nog in Spanje en zou vandaag naar Valencia reizen om in het vliegtuig naar het Italiaanse Pisa te stappen. "Dat gaat dus niet door. Ik zal me verder voorbereiden op de volgende wedstrijd: de Ronde van Catalonië. Ik moet de knop omzetten en blij zijn dat ik zelf niet ziek ben."