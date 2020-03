Debat marinierskazerne: ‘De beste plek voor de marinierskazerne is Vlissingen’

Alle partijen waren het er over eens dat ook Provinciale Staten een rol moet krijgen in die besprekingen. Bijna alle partijen in Provinciale Staten dienden dan ook gezamenlijk een motie in waarin zij opriepen om goed op de hoogte te worden gehouden. Al ging de vraag van Gerwi Temming (GroenLinks) verder. Hij wilde weten of het provinciebestuur al nagedacht heeft over een strategie waarbij de provincie door het kabinet op de hoogte gehouden wordt, in plaats van dat zij alles via de media horen, zoals de laatste maanden het geval was.

Dat Zeeland ruimhartig gecompenseerd moet worden, werd door de Statenleden gedeeld. Alleen de manier waarop, verschilde wel sterk. Als het aan de SGP ligt, wordt er haast gemaakt met het opstellen van de compensatieplannen, helemaal met het oog op de Tweede Kamerverkiezingen van volgend jaar. "Politici hebben een kort geheugen. En daarmee ook het urgentiegevoel om gedane toezeggingen na te komen", aldus SGP-fractievoorzitter Joan van Burg. De PvdA kiest juist voor zorgvuldigheid boven snelheid. Of zoals fractievoorzitter Corina van der Vliet het stelde: "Niets overhaast doen en goed blijven nadenken."

Morele plicht

Ook de invulling van het compensatiepakket was niet voor iedereen gelijk. Op korte termijn moet er in ieder geval ingezet worden op directe financiële compensatie voor de gemaakte kosten. Maar als het gaat om wat de partijen op de lange termijn willen, verschillen de zij nogal van mening.

Als het aan de SGP ligt, krijgt Zeeland in de toekomst voorrang als er rijksprojecten buiten de Randstad gebouwd moeten worden. "Kijk dan niet eerst naar andere provincies, maar kijk eerst naar Zeeland", is de oproep van Van Burg, die zelfs vindt dat het kabinet daar een 'morele plicht' bij heeft. D66 kijkt juist niet als eerste naar een nieuwe rijksdienst in de provincie. "Maar misschien komt dat door recente ervaringen", voegde D66-fractievoorzitter Ton Veraart daaraan toe.

De compensatie die Zeeland moet krijgen, bestaat voor het CDA uit drie delen: directe financiële compensatie voor gemaakte kosten, investeren in de Zeeuwse economie en een vergoeding voor de imagoschade die Zeeland door dit proces heeft opgelopen. Gerwi Temmink (GroenLinks) heeft wel een idee hoe de compensatie voor Zeeland vormgegeven kan worden. "Niet door stokpaardjes van een enkeling en ook geen sigaar uit eigen doos", legt Temmink uit. Volgens Temmink moet er vooral gekeken worden naar maatschappelijke belangen die door iedereen worden omarmd.

De laatste weken wordt er al veel gespeculeerd over mogelijke compensatieprojecten voor Zeeland. Daarbij wordt bijvoorbeeld een grote waterstoffabriek of een tolvrije Westerscheldetunnel genoemd. Als het aan de ChristenUnie ligt, wordt de compensatie vooral gebruikt om te behouden en versterken wat er al is. Jan Henk Verburg zit dan ook niet te wachten op eenzijdige klappers, maar het behoudt van mensen en banen in de provincie. Vooral banen zijn daarbij van belang. "We moeten geen vakantieregio worden, maar een volwaardige woon-werkregio waar het ook goed toeven is", aldus Verburg. Het geld moet volgens Verburg vooral ten goede komen aan onderwijs en zorg in de provincie.

'Met één mond spreken'

Hoe die compensatie ook vorm krijgt, Ger van Unen (SP) vindt het vooral van belang dat Zeeland met één mond blijft spreken. Dan heeft ze het niet alleen over de Zeeuwse politici, ook de Zeeuwen zelf moeten daar een stem in krijgen. Dat kan via een referendum, maar dat is volgens de SP te kort dag. De partij staat open om een professionele opiniepeiling te houden onder de Zeeuwen over de resultaten van de onderhandelingen.

De Statenleden gebruikten deze vergadering ook om hun frustratie over de Haagse politiek te bespreken. De VVD was kritisch op de volledige Haagse politiek. Op het kabinet, maar zeker ook op de Tweede Kamer. "De Tweede Kamer zit erbij, kijkt ernaar en laat het gebeuren", aldus fractievoorzitter Kees Bierens. Ook Willem Willemse (50PLUS) gaf de Tweede Kamer, en dan met name de Zeeuwse Tweede Kamerleden, een veeg uit de pan en volgens François Babijn (Partij voor Zeeland) waren de Tweede Kamerleden de spreuk 'een man een man, een woord een woord' vergeten.

Martin Bos (FvD) begreep vooral nog niet waarom er nog met zoveel ontzag naar het Binnenhof wordt gekeken. "We zijn belazerd, we zijn bedonderd. En wat ik mij nou afvraag is waarom men hier de Haags kliek nog zo bewondert", begon Bos zijn betoog. Vooral de VVD en het CDA kregen een veeg uit de pan van de FvD'er. Bos vraagt zich of zijn de Zeeuwse CDA'ers en VVD'ers de telefoonnummers van hun partijgenoten in de Tweede Kamer niet hadden om deze gang van zaken te voorkomen.

Rechten van Zeeland

Naast denken over compensatie, moet Zeeland ook vooral vasthouden aan zijn rechten. Fractie Koevoets, PVV Bosch en 50PLUS vonden zelfs dat de provincie desnoods naar de rechter moet stappen om ervoor te zorgen dat de marinierskazerne alsnog in Vlissingen komt te staan. "Zeeland verdient het alsnog om de marinierskazerne te krijgen", vindt Vincent Bosch (PVV Bosch).

Als Zeeland zich nu al neerlegt bij het wegblijven van de kazerne, verspilt de provincie zijn rechten, vreest Bosch. "Wat we juist moeten doen, is nakoming vorderen." Praten over compensatie zou volgens Bosch dan ook niet aan de orde moeten zijn.

Speciaal gezant

Over de rol van de speciale gezant die aangesteld wordt om de gesprekken tussen het kabinet en de Zeeuwse overheden te begeleiden, bestonden onder de Statenleden nog veel vragen. "Wordt van de adviseur verwacht dat hij opkomt voor zowel de Zeeuwse als de landelijke belangen?", vroeg Van Vliet (PvdA) zich af

De term speciaal gezant zorgde ook voor ergernis onder de Statenleden. Volgens een aantal van hen komt de term kolonialistisch over. Commissaris van de Koning Han Polman kon zich die ergernis wel voorstellen. "Ik ken een speciaal gezant alleen van het Midden-Oosten, daar wordt vaak gesproken over een tweestatenoplossing. Dat zou ik hier niet willen voorstellen", zei Polman.

Onbegrip was er ook over het feit dat de speciaal gezant nog steeds niet bekend is. "Het is blijkbaar best moeilijk om er een te vinden die naar Zeeland durft", sneerde Van Burg (SGP).

Praten met Den Haag over compensatie

Vrijdag gaat een delegatie van Zeeuwse politici praten met Den Haag over compensatie voor het afblazen van de verhuizing van de kazerne. "Maar dat is praten met behoud van rechten", voegt Van der Velde daaraan toe. Als het aan het provinciebestuur ligt, krijgt Zeeland op korte termijn al minimaal 50 miljoen euro als compensatie.

Dat bedrag bestaat uit ruim twintig miljoen euro aan kosten die al gemaakt zijn en ongeveer dertig miljoen euro aan gederfde inkomsten als onroerendezaakbelasting. Daarbovenop wil de provincie nog compensatie voor het wegblijven van de 2.000 mariniers die in de kazerne gelegerd zouden worden en hun gezinnen en de geleden imagoschade.