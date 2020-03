Debat marinierskazerne: 'Het is blijkbaar moeilijk om een gezant te vinden die naar Zeeland durft'

Van Burg is ook verbaasd over het feit dat nog steeds niet bekend is wie de speciale gezant wordt die de compensatiegesprekken tussen Zeeland en het Rijk moet worden. "Het is blijkbaar best moeilijk om er een te vinden die naar Zeeland durft", aldus Van Burg. Als het aan de SGP ligt, wordt er haast gemaakt met het opstellen van het compensatiepakket, helemaal met het oog op de Tweede Kamerverkiezingen van volgend jaar. Van Burg: "Politici hebben een kort geheugen. En daarmee ook het urgentiegevoel om gedane toezeggingen na te komen."

Als het aan Van Burg ligt, krijgt Zeeland in de toekomst voorrang als er Rijksprojecten buiten de Randstad gebouwd moeten worden. De SGP'er denkt daarbij bijvoorbeeld over de bouw van een nieuwe Extra Beveiligde Inrichting (EBI) die bijvoorbeeld naar Zeeland zou kunnen. "Kijk dan niet eerst naar andere provincies, maar kijk eerst naar Zeeland", is de oproep van Van Burg, die zelfs vindt dat het kabinet daar een 'morele plicht' bij heeft.

Niets overhaast

Voor de PvdA is een goed compensatiepakket beter dan een snel pakket. "Niets overhaast doen en goed blijven nadenken", dat moet volgens PvdA-fractievoorzitter Corina van der Vliet de Zeeuwse houding zijn. Zij maakt zich wel zorgen over de houding van de speciaal gezant, Van der Vliet: "Wordt van de adviseur verwacht dat hij opkomt voor zowel de Zeeuwse als de landelijke belangen?"

Robert Koevoets (Fractie Koevoets) is strijdbaar. Hij vindt dat de provincie op zijn rechten moet staan en desnoods naar de rechter moet stappen tegen de regering. "Waarom zou de provincie zich nu al geïntimideerd voelen door de Staat", aldus Koevoets. Daarmee wil hij niet zeggen dat er direct een rechtszaak aangespannen moet worden, maar volgens Koevoets is het van belang om goed te onderzoeken welke juridische mogelijkheden de provincie heeft. Koevoets kreeg van de meeste partijen in de Staten bijval voor deze houding.

Poëtisch

Martin Bos (FvD) begon zijn termijn met een rijmpje. "We zijn belazerd, we zijn bedonderd. En wat ik mij nou afvraag is waarom men hier de Haags kliek nog zo bewondert", begon Bos zijn betoog. Vooral de VVD en het CDA kregen een veeg uit de pan van de FvD'er. Bos vraagt zich of zijn de Zeeuwse CDA'ers en VVD'ers de telefoonnummers van hun partijgenoten in de Tweede Kamer niet hadden om deze gang van zaken te voorkomen.

Gerwi Temmink (GroenLinks) heeft wel een idee hoe de compensatie voor Zeeland vormgegeven kan worden. "Niet door stokpaardjes van een enkeling en ook geen sigaar uit eigen doos", legt Temmink uit. Volgens Temmink moet er vooral gekeken naar maatschappelijke belangen die door iedereen worden omarmd.

Op de hoogte blijven

Op korte termijn moet er volgens de GroenLinks-fractievoorzitter ingezet worden op financiële compensatie waar iedereen iets aan heeft, vooral op zaken met vergroeningsaspecten. GroenLinks vraagt zich wel af of het provinciebestuur al nagedacht heeft over een strategie waarbij de provincie door het kabinet op de hoogte gehouden wordt, in plaats van dat zij alles via de media horen, zoals de laatste maanden het geval was.

De compensatie die Zeeland moet krijgen, bestaat voor het CDA uit drie delen: directe financiële compensatie voor gemaakte kosten, investeren in de Zeeuwse economie en imagoschade die Zeeland door dit proces heeft opgelopen. Maar bovenal wil fractievoorzitter Hannie Kool-Blokland weten op welke gronden het kabinetsbesluit is genomen, helemaal met de kennis dat al bijna een jaar geleden gezocht werd naar een andere locatie dan Vlissingen.

'Fake-proces'

Volgens het CDA was alles wat het kabinet het afgelopen driekwart jaar heeft gedaan in dit dossier onderdeel van een 'fake-proces'. Dit alles moet volgens Kool-Blokland leiden tot een 'forse, structurele compensatie'. Op de vraag waarom minister van Defensie Ank Bijleveld (CDA) in dit dossier zo stil is, reageerde Kool-Blokland fel. Volgens haar is dit een onbetrouwbaar besluit van alle bewindslieden, waaronder ook die van het CDA.

Alle partijen in de Staten zijn het eens dat er als compensatie flink geïnvesteerd moet worden door het Rijk in Zeeland. Als het aan Ton Veraart (D66) ligt, betekent dat echter niet dat er dan een andere Rijksdienst naar Zeeland verhuist. "Maar misschien komt dat door recente ervaringen", aldus Veraart.

"Zeeland moet met één mond spreken, in het verleden is ons dat niet gelukt", stelt Ger van Unen (SP). Maar als het aan de SP ligt, mag niet alleen de Zeeuwse politiek meepraten over het onderhandelingsresultaat met de gezant, maar mogen alle Zeeuwen meepraten over het resultaat. Dat kan via een referendum, maar dat is volgens de SP te kort dag. De partij staat open om een professionele opiniepeiling te houden onder de Zeeuwen over de resultaten van de onderhandelingen.

'Met één mond spreken'

De SP denkt allereerst aan een zak geld en een nieuwe rijksdienst. Toch valt er met de partij ook te praten over andere oplossingen. "Zolang het maar investeringen zijn voor de lange termijn", aldus Van Unen. De SP roept op om als Zeeland vooral met één mond te blijven spreken.

De VVD is kritisch op de volledige Haagse politiek. Op het kabinet, maar zeker ook op de Tweede Kamer. "De Tweede Kamer zit erbij, kijkt ernaar en laat het gebeuren", aldus fractievoorzitter Kees Bierens. Ook Willem Willemse (50PLUS) gaf de Tweede Kamer, en dan met name de Zeeuwse Tweede Kamerleden, een veeg uit de pan en volgens François Babijn (Partij voor Zeeland) waren de Tweede Kamerleden de spreuk 'een man een man, een woord een woord' vergeten.

Als het aan de ChristenUnie ligt, wordt de compensatie vooral gebruikt om te behouden en versterken wat er al is. Jan Henk Verburg zit dan ook niet te wachten op eenzijdige klappers, maar het behoudt van mensen en banen in de provincie. Vooral banen zijn daarbij van belang. "We moeten geen vakantieregio worden, maar een volwaardige woon-werkregio waar het ook goed toeven is", aldus Verburg.

Het geld wordt, als het aan de CU ligt, dan ook vooral gebruikt voor een gunstig vestigingsklimaat. Daarbij denkt Verburg aan investeringen in onderwijs en goede zorg.

Nakoming vorderen

"Zeeland verdient alsnog om de marinierskazerne te krijgen", vindt Vincent Bosch (PVV Bosch). Als Zeeland zich nu al neerlegt bij het wegblijven van de kazerne, verspilt de provincie zijn rechten, vreest Bosch. "Wat we juist moeten doen, is nakoming vorderen." Praten over compensatie zou volgens Bosch dan ook niet aan de orde moeten zijn.

"De beste plek voor de marinierskazerne is Vlissingen", dat blijft volgens gedeputeerde Dick van der Velde de boodschap van het provinciebestuur. Als het aan gedeputeerde staten ligt, komt die kazerne dan ook nog steeds naar Zeeland.

Vrijdag gaat een delegatie van Zeeuwse politici praten met Den Haag over compensatie voor het afblazen van de verhuizing van de kazerne. "Maar dat is praten met behoud van rechten", voegt Van der Velde daaraan toe. De provincie heeft inmiddels ook juridisch advies ingewonnen over de rechten die Zeeland heeft.

Als het aan het provinciebestuur ligt, krijgt Zeeland op korte termijn al minimaal 50 miljoen euro als compensatie. Dat bedrag bestaat uit ruim twintig miljoen euro aan kosten die al gemaakt zijn en ongeveer dertig miljoen euro aan gederfde inkomsten als onroerendezaakbelasting. Daarbovenop wil de provincie nog compensatie voor het wegblijven van de 2.000 mariniers die in de kazerne gelegerd zouden worden en hun gezinnen en de daardoor geleden imagoschade.

Live volgen

De extra vergadering is aangevraagd door Forum voor Democratie en is hier live te volgen. Morgen komt premier Mark Rutte op uitnodiging van de Zeeuwse VVD naar Vlissingen om met de Zeeuwen in gesprek te gaan over het besluit om de marinierskazerne niet naar Vlissingen, maar naar Nieuw-Milligen te verhuizen. Ook die bijeenkomst is live te volgen bij Omroep Zeeland, zowel op televisie en op de website. Die uitzending begint morgen om 20.15 uur.