Zeeuws Museum wil meer aandacht besteden aan diversiteit

Het Zeeuws Museum in Middelburg (foto: Nella Padmos)

"In het Zeeuws Museum is geen aandacht voor het VOC-verleden en dat is eigenlijk heel vreemd", zegt Marjan Ruiter, directeur van het Zeeuws Museum. "In deze zaal hangt bijvoorbeeld een portret van een edelman die thee krijgt van een donkere slaaf (Lucas Schorer, commandeur van Sint Eustatius en Saba (1686-1689) met een tot slaaf gemaakte bediende. Geschilderd door Louis de Fontaine - red), dat is een van de weinige schilderijen die refereren aan die slavernij tijd en daar moet verandering in komen."

Toegankelijker

"Naast die tentoonstellingen et cetera willen we er ook voor zorgen dat we toegankelijker worden voor mensen met een beperking, niet alleen voor de bezoeker, maar ook voor het eigen personeel", zegt Ruiter. Het staat allemaal in de Code Diversiteit & Inclusie, een pakket papieren met regels voor iedereen die werkt in de culturele en creatieve sector, in dit geval de museale sector. "We gaan met alle twaalf musea onderzoeken hoe we diverser kunnen zijn en kennis uitwisselen om er voor te zorgen dat musea er zijn voor iedereen, want dat is nu nog niet altijd het geval."

Naast het Zeeuws Museum zijn de andere deelnemende musea het Amsterdam Museum, Museum Rembrandthuis, Rijksmuseum, Van Goghmuseum en het Stedelijk Museum in Amsterdam, het Centraal Museum in Utrecht, het Frans Hals Museum in Haarlem, het Dordrechts Museum, Museum Arnhem, Van Abbemuseum in Eindhoven en Bonnefanten in Maastricht. Ze gaan de komende maanden brainstormen hoe ze diversiteit en inclusie in hun DNA kunnen verankeren en komen rond de jaarwisseling met een manifest.