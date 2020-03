Kwalificatietoernooi Spelen afgelast om coronavirus: 'Dit zorgt voor veel onrust in de selectie'

Jesper Jobse (foto: Omroep Zeeland)

"Dit zorgt voor veel onrust in de selectie", zegt Jobse (35). "Niemand weet waar we aan toe zijn. De Spelen komen dichterbij en we hadden een mooi traject om ons uitermate goed voor te bereiden. We waren er klaar voor, dit maakt het niet makkelijker. Het is wel stressvol."

Toch begrijpt hij de maatregel wel. "Het is een lastige situatie. Het is wat het is, je kan je er maar het beste bij neerleggen."

Het uitstel van het toernooi is een besluit van de internationale basketbalbond FIBA. Het is de bedoeling dat het toernooi vóór 24 april ingehaald wordt. Dat weekend staat het tweede en laatste kwalificatietoernooi voor de Spelen van Tokio 2020 op het programma.

'Ik vraag me af of dit in korte tijd opgelost kan worden?'

Jobse en zijn team zouden volgende week zaterdag naar India vertrekken. Hij hoopt dat het toernooi in Bangalore alsnog binnenkort door kan gaan, maar ziet het niet rooskleurig in. "Als je de situatie wereldwijd bekijkt, vraag ik me af of dit in korte tijd opgelost kan worden." Hij hoopt van wel, zodat Nederland twee kansen heeft zich te kwalificeren voor de Olympische Spelen.

Vorig jaar oktober vertelde Jobse (35) dat een ticket voor de Olympische Spelen veel voor hem betekent. "Ik ga er de komende maanden alles aan doen om Tokio te halen. Het wordt mijn laatste kunstje. In september ben ik vader geworden en mede daardoor kijk ik ook uit naar het einde van mijn carrière, maar het zou wel heel bijzonder zijn als het zou gaan lukken."

Nog nooit speelde er een Nederlandse basketballer op de Olympische Spelen. Op de Spelen in Tokyo deze zomer staat 3x3 basketbal - waar teams uit drie spelers bestaan en het veld maar één basket heeft - voor het eerst op het olympische programma.

Lees ook: