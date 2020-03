Meer toeristen blijven in Zeeland slapen

En er werden 674.000 meer overnachtingen (plus 6,4 procent) geteld. Zeeland draait dus goed mee in de landelijke trend van méér toeristen, zo blijkt uit cijfers van het CBS.

Toeristen in Vrouwenpolder (foto: Omroep Zeeland)

Het CBS schrijft de landelijke groei toe aan de extra verhuur van vakantiehuisjes en ook aan de komst van meer buitenlandse toeristen. Daarnaast groeide het Nederlandse binnenlandse toerisme ook een beetje. Of ook Zeeland de groei vooral aan de huisjes en de buitenlanders te danken heeft, is niet door het CBS apart uitgerekend.

Nachten per gast

Maar net als in de rest van Nederland kan uit de totaalcijfers worden afgeleid dat ook in Zeeland het aantal overnachtingen per gast licht toenam. Dat cijfer was in Zeeland altijd al het hoogste (ruim boven de vier nachten) maar daalde de afgelopen jaren telkens. In 2018 bleven de gasten nog 4,0 nacht per vakantie. Dat is vorig jaar weer iets omhoog gegaan.

Wat is de positie van Zeeland op de toeristische kaart van Nederland? Bovenstaande grafiek met aantallen gasten en aantallen overnachtingen brengt het in beeld, met dien verstande dat de dagjesmensen zijn weggelaten.

Noord-Holland (met Amsterdam) gaat in ons land eenzaam aan kop. Dan heb je een hele tijd niets. Gelderland, Limburg, Noord-Brabant en Zuid-Holland doen het nog iets beter dan Zeeland en daarna komt onze provincie.

Maar Zeeland krijgt in deze grafiek wel het grootste bolletje van allemaal, omdat in onze provincie de gasten het langste blijven: gemiddeld 4,1 nacht per gast. In Noord-Holland zijn de gasten al na 2,2 nacht vertrokken.