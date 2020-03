Initiatiefgroep heeft hoop dat Napoleonschuur overeind blijft staan én opgeknapt wordt

De Napoleonschuur verkeert al jaren in een zeer slechte staat. De gemeente wil het monument slopen. (foto: Omroep Zeeland)

Wat er nu moet gebeuren? "Praten, praten, praten", zegt Ria Geluk, voorzitter van Erfgoed Schouwen-Duiveland en lid van de initiatiefgroep die de schuur wil redden van de sloophamer. "We moeten rond de tafel. Wij, de gemeente en BOEi, een landelijke organisatie die monumenten opknapt en nieuw leven inblaast."

BOEi heeft al jaren ervaring met het restaureren en herbestemmen van cultureel erfgoed. Ook de Vlissingse Timmerfabriek werd door deze organisatie gerestaureerd. "We hopen dat zij de schuur overnemen en restaureren."

Geen mogelijkheid om te praten

Geluk zegt dat er eerder iets fout is gegaan in de communicatie met de gemeente. "We hebben een plan gemaakt, dat was afgekeurd, maar er was geen mogelijkheid om te praten." Geluk had liever meteen rond de tafel met de gemeente gezeten om te bespreken wat de problemen zijn en wat er anders moet.

Uiteindelijk stond de gemeente toch open voor een gesprek en daar is Geluk blij mee. "We kunnen helemaal niet zonder de gemeente. Als je wil praten over overname en restauratie, moeten er ook procedures gevolgd worden." Geluk houdt hoop op een goede afloop, al heeft ze wel gemerkt dat mensen dachten dat de schuur niet te redden was. "Ook al valt de schuur bijna in elkaar, je kan hem altijd restaureren."

