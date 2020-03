Liveblog: Hof kijkt naar Oostburgse cafémoord uit 2017

Tijdens de ruzie zou er vijf keer zijn geschoten door een man uit Zoetermeer. Drie kogels werden teruggevonden in het lichaam van de overleden Kassan. Aanleiding voor de schietpartij met dodelijke afloop was een langdurige ruzie tussen een van de verdachten en het slachtoffer. Zij hadden vermoedelijk een conflict over de handel in softdrugs.

'De verstandigste van de groep'

Tijdens die laatste ruzie op 3 maart bij café de Drie Musketiers in Oostburg werd de verdachte uit Zoetermeer erbij geroepen. Hij droeg een pistool bij zich, omdat hij naar eigen zeggen 'de verstandigste van de groep was en geen vijanden in deze omgeving had'.

Hij zegt geschoten te hebben omdat hij bij de ruzie werd aangevallen. Bij de vorige zitting in Middelburg zei zijn advocaat dat zijn cliënt handelde uit noodweer en zelfverdediging. De rechtbank ging daar toen niet in mee en veroordeelde hem voor doodslag.

Vier verdachten zijn in 2018 veroordeeld voor hun bijdrage aan de moord. Drie van hen zijn tegen die uitspraak in hoger beroep gegaan. Dat zijn de 23-jarige man uit Zoetermeer, een 30-jarige man uit Breskens en zijn 24-jarige plaatsgenoot. De eerste twee kregen de hoogste straffen. Opmerkelijk, want maar een van de twee heeft geschoten. De Middelburgse rechtbank zag de andere man ook als dader.

Sirwan Kassan (foto: Omroep Zeeland)

De man uit Zoetermeer en de 30-jarige Bressiaander kregen elk zes jaar cel en TBS. Ook moesten ze ruim 13,5 duizend euro schadevergoeding betalen. De 24-jarige man uit Breskens kreeg 180 dagen cel waarvan 60 dagen voorwaardelijk. Dat vonnis is van 20 februari 2018. Meer dan twee jaar later gaat het hof de zaak behandelen.

